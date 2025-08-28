Кампанія з інтеграції штучного інтелекту в робочі процеси Coinbase почалася після того, як криптобіржа уклала угоди з розробниками ШІ-помічників для кодингу Anysphere Cursor і GitHub Copilot. Після цього 42-річний гендиректор компанії Браян Армстронг, за його ж словами, вирішив діяти радикально, розповідає 24 Канал з посиланням на Futurism.

Він дав інженерам-програмістам лише один тиждень на те, щоб почати користуватися новими інструментами.

Чому керівництво компанії пішло на такий крок?

Армстронг заявив, що вважає ШІ важливим, тому всі співробітники мають навчитися з ним працювати. Тим, хто не встиг зареєструватися в системах до кінця тижня, він призначив зустріч у суботу, щоб особисто з'ясувати причини.

Як повідомляє видання Fortune, під час цієї суботньої зустрічі всі, хто не мав вагомої причини для невиконання вимоги, були звільнені. Сам Армстронг пояснив, що в декого були поважні причини, наприклад, нещодавнє повернення з відрядження. Інші ж, за його словами, таких причин не мали, тому їх звільнили.

Примітно, що такі витрати на ШІ-інструменти, як-от Cursor (від 20 до 200 доларів на користувача на місяць) та GitHub Enterprise (39 доларів на користувача), є незначними для Coinbase, чий чистий дохід за останній квартал склав майже 1,5 мільярда доларів.

Це свідчить про те, що звільнення були мотивовані передусім ідеологічними переконаннями керівника, а не економією коштів.

Coinbase – не єдина компанія, де керівництво вдається до таких методів. Раніше повідомлялося, що Ерік Вон, генеральний директор компанії IgniteTech, звільнив 80% свого персоналу за недостатній ентузіазм щодо впровадження ШІ. Вон зазначив, що найбільший опір чинили саме програмісти та інженери-програмісти.