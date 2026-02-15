Щоб агентний штучний інтелект перестав бути лише модним експериментом і став ефективним інструментом для бізнесу, потрібен не просто сам AI, а чітка операційна основа. Сьогодні багато організацій мають приклади "пілотів", які демонструють можливості agentic AI, але вони застрягають на стадії тестів через технологічні й організаційні бар’єри. Про це пише Tech Radar.

Дивіться також OpenAI запускає рекламу в ChatGPT: де вона з'явиться і як її виключити

Як зробити agentic AI реально працюючою частиною бізнесу?

Основна проблема — архітектурна невідповідність. Складність не в тому, що компанії недостатньо вірять у цю технологію. Навпаки, багато CIO та техлідів заявляють про високі очікування щодо впливу agentic AI. Однак існує розрив між амбіціями та здатністю IT-інфраструктури підтримувати автономні агенти. Легаси-системи, розрізнені бази даних і довгі цикли розробки створюють "фрікцію", яка не дозволяє агентам ефективно інтегруватися у виробниче середовище.

Agentic AI як частина робочого потоку. Ефективні реалізації вже не розглядають agentic AI як окремий проєкт. Як пише Ness, ці системи повинні бути частиною робочих процесів підприємства, взаємодіяти з бізнес-логікою, даними й додатками так, щоб вони не тільки аналізували інформацію, а й могли виконувати дії — від автоматизації рутинних завдань до прийняття стратегічних рішень.

Треба будувати "операційні рамки". Щоб розкрити повний потенціал agentic AI, підприємствам потрібно сконцентруватися не на кількості моделей чи складності алгоритмів, а на створенні операційних рамок, які включають:

стандартизовані процеси інтеграції AI в IT-ландшафт;

моделі управління доступом і безпека даних;

механізми аудиту та звітності, які забезпечують прозорість дій агентів;

повторювані шаблони для розгортання й масштабування систем;

правила взаємодії людини та ШІ в критичних бізнес-процесах.

Це дозволяє організаціям не лише тестувати agentic AI у межах лабораторій чи окремих відділів, а перетворити його на надійний, безпечний і вимірюваний компонент виробничої системи.