OpenAI вперше з моменту запуску ChatGPT у 2022 році запустила тестування реклами. Поки що експеримент проводиться серед авторизованих користувачів у США на безкоштовному тарифі та в новому плані Go. Про це пише OpenAI.

Дивіться також Більше ніж у Meta: скільки коштуватиме реклама в ChatGPT

Як працюватиме реклама в ChatGPT і хто її побачить?

Підписка Go з'явилася в середині січня і коштує 8 доларів на місяць у США, що еквівалентно приблизно 6,7 євро. Користувачі платних планів вищого рівня – Plus, Pro, Business, Enterprise та Education – реклами не бачитимуть.

У блозі OpenAI зазначила, що мета тесту – зібрати відгуки та зрозуміти, як зробити рекламу доречною в інтерфейсі ChatGPT. У прикладах, які показала компанія, оголошення мають вигляд банерів.

Компанія наголошує, що реклама не впливатиме на зміст відповідей. В OpenAI заявили, що оголошення не змінюють відповіді ChatGPT, а розмови користувачів залишаються приватними для рекламодавців. Реклама буде чітко позначена як спонсорська та відокремлена від основного контенту.

Як пише Euronews, персоналізація відбуватиметься на основі тем розмов, попередніх чатів і взаємодії з рекламою. Наприклад, користувач, який шукає рецепти, може побачити оголошення сервісів доставки продуктів або наборів для приготування їжі.

Водночас рекламодавці не отримуватимуть доступу до індивідуальних даних користувачів. За інформацією компанії, їм передаватимуть лише узагальнені показники – кількість переглядів і кліків.

Користувачі зможуть переглядати історію взаємодії з рекламою, очищати її, приховувати оголошення, залишати відгуки, дізнаватися, чому їм показали конкретну рекламу, а також керувати налаштуваннями персоналізації.

Запуск реклами викликав неоднозначну реакцію. Про нововведення стало відомо ще минулого місяця, а під час трансляції Супербоула в неділю тема стала об'єктом критики та сатири.

Конкурент OpenAI – компанія Anthropic, яка створила асистента Claude, – показала серію рекламних роликів із насмішкою над ідеєю вбудованої реклами в AI-відповіді. В одному з них чоловік, який просить поради щодо спілкування з матір'ю, отримує пропозицію звернутися до сайту знайомств для дорослих у разі невдачі.

Кожен ролик завершувався фразою: Реклама приходить у світ AI. Але не до Claude. Хоча ChatGPT прямо не згадувався, натяк був очевидним.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман різко відреагував на кампанію, назвавши її нечесною та охарактеризувавши Anthropic як авторитарну компанію.