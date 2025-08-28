Кампания по интеграции искусственного интеллекта в рабочие процессы Coinbase началась после того, как криптобиржа заключила соглашения с разработчиками ИИ-помощников для кодинга Anysphere Cursor и GitHub Copilot. После этого 42-летний гендиректор компании Брайан Армстронг, по его же словам, решил действовать радикально, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Он дал инженерам-программистам лишь одну неделю на то, чтобы начать пользоваться новыми инструментами.

Почему руководство компании пошло на такой шаг?

Армстронг заявил, что считает ИИ важным, поэтому все сотрудники должны научиться с ним работать. Тем, кто не успел зарегистрироваться в системах до конца недели, он назначил встречу в субботу, чтобы лично выяснить причины.

Как сообщает издание Fortune, во время этой субботней встречи все, кто не имел веской причины для невыполнения требования, были уволены. Сам Армстронг объяснил, что у некоторых были уважительные причины, например, недавнее возвращение из командировки. Другие же, по его словам, таких причин не имели, поэтому их уволили.

Примечательно, что такие расходы на ИИ-инструменты, как Cursor (от 20 до 200 долларов на пользователя в месяц) и GitHub Enterprise (39 долларов на пользователя), являются незначительными для Coinbase, чей чистый доход за последний квартал составил почти 1,5 миллиарда долларов.

Это свидетельствует о том, что увольнения были мотивированы прежде всего идеологическими убеждениями руководителя, а не экономией средств.

Coinbase – не единственная компания, где руководство прибегает к таким методам. Ранее сообщалось, что Эрик Вон, генеральный директор компании IgniteTech, уволил 80% своего персонала за недостаточный энтузиазм по внедрению ИИ. Вон отметил, что наибольшее сопротивление оказывали именно программисты и инженеры-программисты.