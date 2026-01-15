Як не втратити інтернет та зв'язок, коли вимкнули світло

Відключення електроенергії часто спричиняють збої в роботі мобільних мереж та інтернету, що заважає вчасно дізнаватися про небезпеку чи спілкуватися з рідними. Слід підготуватися до таких ситуацій, щоб залишатися на зв'язку.

Редакція 24 Каналу з власного досвіду розповідає про те, як подбати про надійний зв'язок вдома і що зробити, аби мати доступ до інформації та зв'язку з рідними.

Дивіться також Чи працюють сонячні панелі взимку: все про ефективність генерації в холодну пору

Як налагодити автономну роботу домашньої мережі та мобільного зв'язку?

Що робити з домашнім інтернетом?

Найкращим рішенням для стабільного домашнього інтернету в умовах знеструмлення є технологія xPON. Вона використовує оптоволоконний кабель, що забезпечує стійкість до перевантажень та дозволяє користуватися мережею без електрики до 72 годин.

Для цього необхідно переконатися, що ваш провайдер надає послугу під'єднання до такої енергоефективної мережі та замовити її. Фахівці під'єднають все, що потрібно, а вам залишиться заживити ваш Wi-Fi роутер та оптичний термінал від павербанка. Для цього рекомендуємо використовувати спеціальні ДБЖ для роутера розраховані на тривалий час роботи від батареї та автоматичне перемикання на альтернативне джерело живлення.

Важливо заздалегідь перевірити робочу напругу обох пристроїв та придбати відповідні перетворювачі струму. В Україні такі послуги надають понад дві тисячі провайдерів, а цією технологією вже користується близько половини абонентів.

Як бути, якщо пропав мобільний зв'язок?

Якщо сигнал вашого оператора зникає, можна скористатися послугою національний роумінг – в Україні вона діє безплатно.

Вона працює так, що фактично дає змогу абоненту перемикатися між мережами операторів: Vodafone UA, Київстар або lifecell – прямо у налаштуваннях смартфона. Якщо мережа зникла, в налаштуваннях мобільних мереж слід в ручну обрати мережу іншого оператора. Як це зробити читайте в окремому матеріалі про те, як працює і як налаштувати національний роумінг.

Також доцільно мати SIM-картки різних операторів, оскільки більшість сучасних телефонів мають два слоти для карток.

Що робити, якщо нічого не ловить?

Коли мережа та інтернет повністю недоступні, у пригоді стануть офлайн-месенджери, як-от Bridgefy, Briar, Rumble чи Vojer.

Вони працюють через Bluetooth на відстані до 100 метрів, але потребують наявності іншого користувача з таким самим додатком поблизу. Якщо в когось в будинку, або поряд також є такий месенджер – ви зможете зконтактувати та поцікавитися про актуальну інформацію в людей на зв'язку, тож краще мати ці застосунки встановлені на смартфоні заздалегідь.

Також слід мати вдома звичайний радіоприймач, або кнопковий телефон з функцією радіоприймача. Це допоможе вам отримувати офіційні новини та залишатися на інформаційній хвилі. У випадку з радіоприймачем слід також подбати про змінні батарейки чи акумулятори.

Як змусити смартфон працювати довше від батареї?

Для збереження автономності смартфона варто вмикати енергоощадний режим, зменшувати яскравість екрана та переходити на мережі 2G або 3G. Існує також низка додаткових налаштувань, які слід активувати на смартфоні, щоб зробити його автономнішим.

Наприклад, на випадок крайньої ситуації, більшість сучасних смартфонів мають режим ультраекономії енергії. Він фактично перетворює їх на класичні телефони з обмеженим функціоналом, який можна редагувати. Наприклад, можна залишити лише телефон, повідомлення та один з месенджерів. В такому режимі при повному заряді смартфон здатен протриматися до двох днів і навіть більше.

Крім того, рекомендуємо заздалегідь завантажити офлайн-карти та виписати важливі номери телефонів на папір, останнє може знадобитися, якщо запас енергії батареї на пристрої остаточно вичерпається.

Павербанки та інші портативні джерела живлення мають бути завжди зарядженими не лише для телефонів, а й для роутерів. Також важливо допомогти підготуватися близьким, зокрема літнім людям, забезпечивши їх альтернативними засобами зв'язку, наприклад, стаціонарним телефоном.

Важливо! В Україні працюють пункти незламності, де можна отримати допомогу, вийти на зв'язок, зарядити ґаджети та зігрітися. Адреси цих пунктів можна знайти на сайті, а також в ботах Telegram та Viber.