Телекар'єра Мендель та піар влади: найцікавіше про канал для окупованих територій "Дом"

Вже понад рік зі скандалом відкритий державний телеканал "Дом" мовить для глядачів з тимчасово окупованих територій Донбасу. Створили його на базі колишнього державного.
Джерело:24 канал
Керівництво каналу
Керувати "Домом" призначили людей з оточення Володимира Зеленського. Один з них – Олексій Кірющенко, про якого напівжартома кажуть, що він зробив з Зеленського президента.
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Саме він був режисером всіх 3 сезонів серіалу "Слуга народу", який і відкрив Зеленському дорогу в політику.
Олексій Кірющенко був режисером "Слуги народу" / Фото fakty
Коротко про Кірющенка
- В приватних бесідах Кірющенко називає президента Вовою. Також він каже про себе "росіянин українського походження".
- Саме Кірющенко був режисером колись забороненого в Україні серіалу "Свати", адже його головні герої їздили в окупований Крим.
- Також він працював над серіалом "Моя прекрасна няня", де українка Вікторія прислужується московським аристократам.
Нині для телеканалу "Дом" Кірющенко займається сценаріями і запуском нових проєктів, а коли збільшать фінансування – зніматиме серіали і фільми.
Політолог Тарас Семенюк зауважив, що у цій ситуації варто поставити запитання Зеленському.
Це ж людина, яка з ним прийшла. Якщо Зеленський йому дозволив та дав можливість керувати – тоді це відповідальність президента,
– сказав Семенюк.
Він зауважив, що Кірющенко – талановитий режисер, а тому саме серіалу "Слуга народу" Зеленський і став президентом.
Керує каналом "Дом" ще одна людина з команди Зеленського – Юлія Островська.
Юлія Островська є ще одним керівником каналу / Фото hromadske
Коротко про Островську
- Працювала директоркою з виробництва Студії "Квартал 95".
- За рік її керівництва каналом "Дом" кількість програм зросла, запустили супутникове мовлення, дещо змінили концепцію каналу.
- На початку мовлення "Дом" транслював на окупований Донбас програми національних медіагруп, який ті надали безкоштовно для швидкого старту.
Головною ідеєю запуску каналу для окупованих територій було інформувати Донбас про позитивні зміни в Україні. Хоча на практиці це часом схоже на прикрашання реальності і піар діючої влади.
Провальний старт телекар'єри Мендель
Ще кілька тижнів тому ведучою однієї з програм "Дому" стала прессекретарка президента Юлія Мендель. Програма так і називалась – "Погляд з Банкової".
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Прем'єра вийшла дуже гучною, але швидше тим, що пілотний випуск Мендель зібрав 18 тисяч дизлайків і менше ніж тисячу вподобань. Мендель розкритикували.
Керівництво телеканалу заявило, що прессекретарка – лише гість програми, а усі закиди в піарі влади на "Домі" відкидають.
Не коментую це, адже це не правда,
– сказала Островська.
Гроші від держави
Торік на новий канал для Донбасу держава виділила 257 мільйонів гривень. На 2021 рік просили 600 мільйонів гривень, але в підсумку держпідприємство отримало 300 мільйонів на обидва своїх канали – "Дом" і UATV. Останній у віддалених планах мріють перетворити на міжнародний російськомовний канал, що міг би тягатись з Russia Today.
"Безумовно, керує всім Банкова. Безумовно, що весь телеканал "Дом" – це погляд з Банкової, якою вони хочуть представити Україну окупованим територіям. На скільки їм це вдається, поки що під питанням", – зауважила редакторка сайту "Детектор медіа" Наталія Лігачова.
Спроба донести позицію Банкової саме в такий спосіб – має право на життя, але це більше якась суб'єктивістика. Це не є щось об'єктивне, це не класична журналістика, це радше блогерство,
– пояснив політолог Семенюк.