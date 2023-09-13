В Україні ухвалили закон про телемедицину: чи очікувати революцію у сфері медицини

В Україні ухвалили законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо функціонування телемедицини". Телемедицина в Україні вже і так діє протягом довгого часу. Однак її розвиток гальмувався відсутністю комплексного правового регулювання – правила гри у сфері встановлювались окремими підзаконними актами, й лише зараз ситуація має шанс змінитись. Далі читайте в колонці для 24 Каналу.

Що таке телемедицина

Підвалини сучасної телемедицини були закладені у 60-х роках XX століття, і це пов'язано з розвитком військової та космічної галузей.

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Наразі телемедицина – одна зі сфер медичної галузі у світі, що найшвидше росте. Головна її користь – в можливості надання медичної допомоги у віддалених районах та екстреній допомозі пацієнтам, коли поруч немає лікаря, а ситуація вимагає швидкого встановлення діагнозу та реагування, наприклад, коли у пацієнта стався інфаркт чи інсульт.

– це надання медичної допомоги на відстані за допомогою телекомунікаційних технологій, таких як телефон, відеосигнал, інтернет, комп'ютерні технології тощо. Найпростіша форма телемедицини – це дистанційна консультація лікарем пацієнта на основі словесного опису симптомів та візуального огляду.

Однак існують складніші форми надання телемедичних послуг – наприклад, скринінг медичних даних пацієнта фельдшером чи автоматизовано за допомогою спеціального медичного обладнання та подальша передача даних за допомогою телекомунікаційних систем профільним лікарям на відстані для аналізу та рекомендацій щодо лікування.

Ще більш вражаючий приклад застосування телемедичних технологій – це використання роботизованої техніки для лікування на відстані. Як приклад, можна назвати розроблений у 80-ті роки в США робот-хірург Da Vinci, який дозволяє проводити хірургам операції дистанційно.

Телемедицина в Україні

Світова практика показує, що найбільшу користь телемедицина здатна принести у разі комплексного розвитку. Коли у пацієнтів є як просто можливість отримати консультацію у лікаря онлайн, телефоном, месенджер чи через спеціалізовану медичну систему тощо, так є і технічні можливості для глибшого дистанційного лікування та профілактики населення, а головне є правова база щодо розвитку сфери та підтримка держави.

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В Україні найбільшу популярність наразі набули саме звичайні онлайн-консультації, коли пацієнти мають можливість не займатись самолікуванням та не йти до лікарні, а поспілкуватись з лікарем та отримати професійні рекомендації прямо з дому. Пік попиту на цю послугу прийшовся на пандемію COVID-19.

Однак і зараз, згідно зі статистикою, кожен десятий запис до лікаря в Україні – телемедичний. Такі консультації можуть проводитись просто телефоном через телеграм, вайбер чи інший месенджер, де є функція відеозв'язку.

Водночас поява в Україні спеціалізованих медичних платформ, таких як Helsi, дозволяє проводити такі консультації захищеними каналами зв'язку у ліцензованих лікарів, записатись до яких можна прямо з інтерфейсу додатків.

Це дуже зручно, адже пацієнт може швидко знайти лікаря потрібної кваліфікації й протягом 10 – 15 хвилин, не виходячи з дому, вирішити своє питання та не займатись самолікуванням.

У попередні роки робились кроки й щодо закупки для лікарень спеціального телемедичного обладнання. Зокрема, для амбулаторії сімейного типу в різних місцях України держава закупила 4 тисячі спеціальних телемедичних валіз, оснащених кардіографом, аналізатором глюкози крові, аналізатором сечі на 10 показників, енцефалографом та УЗД-датчиком.

Однак повністю розкрити потенціал телемедицини в Україні до сьогодні заважала відсутність правової бази та узгодженої політики щодо розвитку галузі. Не було профільного закону, а вся діяльність лікарів у цій сфері регламентувалась підзаконними актами. Через це медики були суттєво скуті у своїй діяльності.

Вони не завжди розуміли, які послуги можна надавати в межах телемедичної консультації, чи можна виписувати лікарняний, рецепт, чи можна давати рекомендації й щодо яких захворювань в режимі онлайн. Головне – чи не буде це потім якось використано проти лікаря. Та ж сама картина була з телемедичними валізами, які часто припадають пилом у лікарнях, тому що немає регламенту їх використання.

Що дає закон

Ухвалений закон покликаний розв'язувати ці питання. Але, як завжди, яким би не був гарний задум, результат буде залежати від реалізації. Документ передбачає значний комплекс дій щодо розвитку телемедицини шляхом залучення донорських коштів. При правильному підході можна досягнути потрібного результату.

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Загалом сьогодні Україна готова до якісного впровадження телемедицини. Важливо, що крім наявності технічних можливостей – пацієнтських сервісів, телемедичного обладнання – українці готові користуватись послугами телемедицини. Статистика записів до лікарів на онлайн-консультації це добре підтверджує.

Водночас важливо провести велику роботу з лікарями. На сьогодні є два ключові бар'єри, які можуть заважати подальшому розвитку телемедицини: