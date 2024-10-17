"Теорія перемоги" Путіна: аналіз ISW, чи вдасться диктатору досягти своїх цілей

Нинішня "теорія перемоги" російського диктатора спрямована на затягування війни. Путін марить, нібито окупанти зможуть "пережити" західну підтримку та зламати український опір, вигравши війну на виснаження.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. В ISW проаналізували так звану "теорію перемоги" Путіна.

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ISW про "теорію перемоги" Путіна

Аналітики зауважили, що "теорія перемоги" Путіна в Україні спрямована на затягування війни. Стверджує, що російські війська нібито "можуть пережити" західну підтримку України та "зламати" український опір, "вигравши війну на виснаження".

Однак Росія, найімовірніше, зіткнеться з серйозними середньо- і довгостроковими обмеженнями, які підірвуть ці стратегічні зусилля,

– наголосили в ISW.

Також зазначили, що Путін і російське військове командування зобов'язали військових упродовж року вести наступальні дії вздовж лінії фронту на Сході й Північному Сході. Мета – виснажити ЗСУ й не дати Україні накопичити необхідну живу силу і матеріально-технічні засоби для проведення контрнаступальних операцій, які ставлять під сумнів російську ініціативу на всьому театрі воєнних дій.

Путін і російське військове командування, ймовірно, вважають утримання ініціативи на всьому театрі воєнних дій своїм стратегічним пріоритетом і продемонстрували, що вони толерантно ставляться до затяжних наступальних дій, які ведуть до поступового повзучого просування, що не відповідає наміченим "операційним" цілям,

– написали в Інституті вивчення війни.

Аналітики зауважили, що окупанти наразі намагаються усунути виклик своїй ініціативі на всьому театрі воєнних дій у Курській області після початку операції Сили оборони в серпні. Водночас зберігаючи наступальний тиск на Сході України й переслідуючи давні цілі.

В ISW припустили, що інтенсифікована наступальна операція російських військових влітку 2024 року з метою захоплення Покровська, ймовірно, "досягне кульмінації в найближчі місяці". Хоча окупаційне командування, ймовірно, продовжуватиме залучати війська до загальних стратегічних зусиль, спрямованих на утримання ініціативи на всьому театрі бойових дій і виснаження українських сил задовго до цієї оперативної кульмінації, незалежно від стану боєздатності російських військ.

Теорія "перемоги" Путіна ґрунтується на тому, що російські війська проводитимуть послідовні наступальні операції до нескінченності, але ці виснажливі штурми, ймовірно, настільки погіршать стан російської живої сили й техніки, що російські війська будуть змушені знизити темпи наступу принаймні на окремих ділянках фронту, надаючи українським військам можливість поборотися і, можливо, перехопити ініціативу на полі бою на цих ділянках,

– заявили в ISW.

Додали, що середньо- та довгострокові обмеження російського військового потенціалу та військово-промислового виробництва підірвуть здатність Росії підтримувати послідовні наступальні операції, спрямовані на затягування війни та виснаження України.

ISW про величезні втрати Росії й можливість мобілізації

До речі, аналітики спостерігають постійне повсюдне збільшення фінансових стимулів, які влада країни-агресора пропонує за укладення військового контракту з Міноборони. Це свідчить про те, що Росія вичерпує резерви "добровольців".

Цікаво, що російська влада висловила занепокоєння тим, що поточні зусилля з набору добровольців дають дедалі менші результати. Путін, як раніше, прагне уникнути мобілізації, попри зростання ознак обмежень у формуванні збройних сил.

Путін зберігає можливість провести ще одну хвилю часткової мобілізації, як він це зробив восени 2022 року, але, найімовірніше, зробить це лише під сильним тиском або після того, як кампанія, яка зараз проводиться, зазнає значної невдачі,

– переконані в ISW.

Аналітики наголосили, що ворожі наступальні операції в Україні призвели до значних втрат техніки, особливо бронетехніки. Російські військово-промислові потужності, ймовірно, не зможуть замінити ці втрати в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Росія наразі покладається на відновлення великих, але обмежених запасів техніки радянських часів, щоб замінити величезні втрати в Україні, і, схоже, виснажує запаси швидкими темпами,

– підкреслили в Інституті.

Додали, що агресор використовує партнерство з Північною Кореєю й Іраном для придбання боєприпасів і військової техніки, а також співпрацює з Китаєм для придбання критично важливих компонентів для оборонного виробництва. Втім, на думку аналітиків, ці міжнародні закупівлі не зможуть задовольнити всі потреби Росії в матеріально-технічних засобах на війні проти України.

"Путін, схоже, так само неохоче проводить повномасштабну економічну мобілізацію, як і чергову хвилю мобілізації, і залишається незрозумілим, чи дозволять критичні вузькі місця і загострення дефіциту робочої сили навіть швидко і повністю мобілізувати економіку Росії для військових дій, якщо Путін дозволить це зробити", – зазначили в ISW.