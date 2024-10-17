"Теория победы" Путина: анализ ISW, удастся ли диктатору достичь своих целей

Нынешняя "теория победы" российского диктатора направлена ​​на затягивание войны. Путин грезит, будто оккупанты смогут "пережить" западную поддержку и сломать украинское сопротивление, выиграв войну на истощение.

Об этом заявили в американском Институте изучения войны. В ISW проанализировали так называемую "теорию победы" Путина.

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ISW о "теории победы" Путина

Аналитики отметили, что "теория победы" Путина в Украине направлена на затягивание войны. Утверждает, что российские войска якобы "могут пережить" западную поддержку Украины и "сломать" украинское сопротивление, "выиграв войну на истощение".

Однако Россия, скорее всего, столкнется с серьезными средне- и долгосрочными ограничениями, которые подорвут эти стратегические усилия,

– подчеркнули в ISW.

Также отметили, что Путин и российское военное командование обязали военных в течение года вести наступательные действия вдоль линии фронта на Востоке и Северо-Востоке. Цель – истощить ВСУ и не дать Украине накопить необходимую живую силу и материально-технические средства для проведения контрнаступательных операций, которые ставят под сомнение российскую инициативу на всем театре военных действий.

Путин и российское военное командование, вероятно, считают удержание инициативы на всем театре военных действий своим стратегическим приоритетом и продемонстрировали, что они толерантно относятся к затяжным наступательным действиям, которые ведут к постепенному ползучему продвижению, что не соответствует намеченным "операционным" целям,

– написали в Институте изучения войны.

Аналитики отметили, что оккупанты сейчас пытаются устранить вызов своей инициативе на всем театре военных действий в Курской области после начала операции Силы обороны в августе. В то же время сохраняя наступательное давление на Востоке Украины и преследуя давние цели.

В ISW предположили, что интенсифицированная наступательная операция российских военных летом 2024 года с целью захвата Покровска, вероятно, "достигнет кульминации в ближайшие месяцы". Хотя оккупационное командование, вероятно, будет продолжать привлекать войска к общим стратегическим усилиям, направленным на удержание инициативы на всем театре боевых действий и истощение украинских сил задолго до этой оперативной кульминации, независимо от состояния боеспособности российских войск.

Теория "победы" Путина основывается на том, что российские войска будут проводить последовательные наступательные операции до бесконечности, но эти изнурительные штурмы, вероятно, настолько ухудшат состояние российской живой силы и техники, что российские войска будут вынуждены снизить темпы наступления по крайней мере на отдельных участках фронта, предоставляя украинским войскам возможность побороться и, возможно, перехватить инициативу на поле боя на этих участках,

– заявили в ISW.

Добавили, что средне- и долгосрочные ограничения российского военного потенциала и военно-промышленного производства подорвут способность России поддерживать последовательные наступательные операции, направленные на затягивание войны и истощение Украины.

ISW об огромных потерях России и возможности мобилизации

Кстати, аналитики наблюдают постоянное повсеместное увеличение финансовых стимулов, которые власти страны-агрессора предлагают за заключение военного контракта с Минобороны. Это свидетельствует о том, что Россия исчерпывает резервы "добровольцев".

Интересно, что российские власти выразили обеспокоенность тем, что текущие усилия по набору добровольцев дают все меньшие результаты. Путин по-прежнему стремится избежать мобилизации, несмотря на рост признаков ограничений в формировании вооруженных сил.

Путин сохраняет возможность провести еще одну волну частичной мобилизации, как он это сделал осенью 2022 года, но, скорее всего, сделает это только под сильным давлением или после того, как кампания, которая сейчас проводится, потерпит значительную неудачу,

– убеждены в ISW.

Аналитики отметили, что вражеские наступательные операции в Украине привели к значительным потерям техники, особенно бронетехники. Российские военно-промышленные мощности, вероятно, не смогут заменить эти потери в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Россия сейчас полагается на восстановление больших, но ограниченных запасов техники советских времен, чтобы заменить огромные потери в Украине, и, похоже, истощает запасы быстрыми темпами,

– подчеркнули в Институте.

Добавили, что агрессор использует партнерство с Северной Кореей и Ираном для приобретения боеприпасов и военной техники, а также сотрудничает с Китаем для приобретения критически важных компонентов для оборонного производства. Впрочем, по мнению аналитиков, эти международные закупки не смогут удовлетворить все потребности России в материально-технических средствах на войне против Украины.

"Путин, похоже, так же неохотно проводит полномасштабную экономическую мобилизацию, как и очередную волну мобилизации, и остается непонятным, позволят ли критические узкие места и обострение дефицита рабочей силы быстро и полностью мобилизовать экономику России для военных действий, если Путин позволит это сделать", – отметили в ISW.