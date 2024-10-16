В ISW написали, что российский диктатор Путин хочет компенсировать требования по формированию российских войск. Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО объяснили, что Россия сначала может использовать северокорейских военных для отражения наступления ВСУ в Курской области.

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Что известно о стремлении Путина

Кремль, вероятно, использует недавнее соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, заключенное в июне 2024 года, частично для того, чтобы компенсировать требования по формированию российских войск и безопасности границ, еще больше укрепляя обязательства президента России Владимира Путина избегать мобилизации как можно дольше,

– заявили в ISW.

Более того, аналитики отметили, что украинские издания сообщили 15 октября со ссылкой на анонимные источники военной разведки, что российская 11 воздушно-десантная бригада (ВДВ) формирует "батальон" численностью 3 тысячи человек, укомплектованный гражданами Северной Кореи. Кстати, численный состав значительно превышает численность батальона.

Источники в украинской разведке предполагают, что "батальон":

вероятно, привлекут в оборонительных операциях России в Курской области;

до 18 северокорейских солдат уже дезертировали со своих позиций в Брянской и Курской областях до того, как подразделение привлекли к боевым действиям.

Аналитики говорят, что не могут самостоятельно подтвердить правдивость этих сообщений, однако российские официальные лица их не отрицали.