Стрільці вийшли за 18 хвилин, а СОБР прибув лиш за годину: хронологія теракту у "Крокусі"

Російські журналісти спроєктували хронологію подій теракту у "Крокус Сіті Холі". За їх данними, Спеціальний загін швидкого реагування ввійшов у будівлю аж через півтори години після того, як там розпочалася стрілянина.

Водночас журналісти також зазначають, що терористи були у будівлі всього близько 18 хвилин. Про пожежу почали повідомляти після того, як автомобіль з нападниками покинув територію "Крокус Сіті Холу".

Дивіться також "Рязанський цукор", штурм школи у Беслані й підрив потяга: найгучніші теракти в історії Росії

Хронологія подій

Журналісти встановили, що о 19:55, терористи прибули до "Крокус Сіті Холу", після чого відкрили вогонь по охоронцях і тим, хто перебував в холі. За три хвилини звуки пострілів долинули до глядачів концертного залу – вони намагаються евакуюватися.

О 20:01 терористи вже заходять до зали та починають стріляти по людях. Паралельно вони підпалюють крісла концертного залу. З початку нападу ті, хто залишився живим на шляху терористів, вибігають із будівлі через вхід, службові виходи, розбиваючи шибки і навіть через комунікації.

Вже о 20:13 білий "Рено" з чотирма терористами полишає парковку і від'їжджає у невідомому напрямку. Приблизно за 12 хвилин після цього у "Крокус Сіті Холі" починається масштабна пожежа. ЗМІ пишуть про евакуацію людей, а на місце мчать пожежники. Приблизно о 20:30 російські медіа повідомляють, що до ТРЦ прибули правоохоронці та лікарі.

О 20:45 був створений оперативний штаб, до будівлі торгового центру направився губернатор Московської області. Лише о 21:07, за повідомленнями журналістів, на місце прибули ОМОН та СОБР. Ще через пів години – о 21:39, Спеціальний загін швидкого реагування зайшов до "Крокусу".

Теракт у "Крокус Сіті Хол"