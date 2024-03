ІДІЛ уже давно гострила мечі, але Путіну ввижається Україна: західні ЗМІ про теракт в "Крокусі"

.

Відповідальність за терор у московському торговельному центрі взяло на себе угрупуванні ІДІЛ, хоча кремлівська пропаганда всіляко намагається приплести до цього інциденту Україну. Як стверджують аналітики, війна проти нашої держави відвернула увагу російських спецслужб від ісламістів.

У цьому матеріалі 24 Канал розбирає заяви путінської пропаганди, а також розповідає, що про теракт в "Крокусі" пишуть міжнародні ЗМІ, зокрема Financial Times, The Wall Street Journal, Al Jazeera, The Guardian та The New York Times.

Москва стала мішенню ісламістів

Торгово-виставковий центр "Крокус Сіті" розташований у місті Красногорську, що неподалік від столиці Росії. 22 березня 2024 року в концертний зал "Крокус Сіті Хол", де виступала група "Пікнік", увірвалися озброєні особи та відкрили вогонь, внаслідок чого загалом загинуло щонайменше 133 людини.

Майже одразу угрупування "Ісламська держава", визнане у світі терористичним, заявило про причетність до теракту. Однак у звернення до громадян Владімір Путін про це навіть не заїкнувся, зазначивши, що нападники після скоєння злочину рухалися в бік українського кордону, де їм нібито готували вікно.

Журнал Financial Times констатує, що для Москви було важливо звинуватити Україну в цьому теракті. Власне, для того аби відвернути увагу росіян від поганої роботи кремлівських спецслужб, які просто-таки провалили підготовку цього терористичного акту.

Російські пропагандисти намагалися звинуватити Україну. На думку аналітиків, це мало на меті розпалити внутрішній гнів проти сусідньої держави та відвернути увагу від прогалин у системі безпеки Москви, які збільшилися після того, як два роки тому Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну,

За декілька тижнів до цього США попереджали про масштабний напад, який може статися на території Росії, але тоді Путін відкинув відповідну інформацію. Уже після теракту, у Вашингтоні та інших західних столицях поклали відповідальність за цей злочин на афганську філію угрупування "Ісламська держава", а саме – ІДІЛ-К.

За інформацією видання Al Jazeera, це угруповання залишається однією із найактивніших філій ІДІЛ. Воно отримало свою назву від стародавнього халіфату Хорасан на теренах, що колись охоплювали території Афганістану, Ірану, Пакистану та Туркменістану.

Історичні передумови теракту

Іноземні фахівці наголошують на тому, що за останні місяці західним спецслужбам вдалося запобігти кільком терористичним актам, які планували особи, родом з Центральної Азії. Однак Федеральна служба Росії проґавила напад, і сталося це на тлі війни проти України – у час, коли силовики нібито мали б тримати стрій і пильнувати безпеку.

У виданні The Wall Street Journal переконані, що Росія вже давно перебуває під прицілом "Ісламської держави". У 2015 році угруповання взяло на себе відповідальність за вибух на борту російського пасажирського літака, внаслідок якого загинули 224 людини. Водночас у 2022 році ІДІЛ здійснила напад на посольство Росії в Кабулі, внаслідок чого загинули двоє російських дипломатів і четверо афганців.

Образи з боку ісламістів до Москви беруть свій початок ще з 1980-х років, коли Радянський Союз увів війська в Афганістан. Крім того, невдоволення в прихильників ІДІЛ існує і через придушення Кремлем автономії Чечні у 90-х роках минулого століття.

Найбільш важливою в цьому контексті є незамінна підтримка, яку Росія разом з Іраном, шиїтською ісламською республікою, продовжує надавати режиму президента Башара Асада в Сирії. Російська ПВК "Вагнера" зіграла важливу роль у витісненні "Ісламської держави" з сирійського міста Пальміра у 2017 році,

Також аналітики згадують і про те, що у Росії чимало мігрантів з Центральної Азії, які регулярно стикають з дискримінацією. Це сприяє тому, що вони стають екстремістами з радикальною позицією. Є підстави стверджувати, що ісламісти, які організували теракт, – вихідці з Таджикистану. Отже, Москва просто-таки втратила пильність, зосередившись на Українці у той час, коли прихильники ІДІЛ-К почали нарощувати власні сили.

Посилення ІДІЛ-К, угрупування яке стоїться за терактом в "Крокусі", є тривожним сигналом, оскільки воно засвідчує: діяльність цієї терористичної групи більше не є локальною. Учасники організації до того ж вороже налаштовані проти Талібану – режиму, який у 2021 році захопив Афганістан. Згадаємо, що Росія підтримує партнерські зв'язки з талібами: це не може подобатися ІДІЛ-К.

Al Jazeera визначає "антимусульманські настрої" в Росії, і їхню підтримку з боку Кремля як одну з головних причин того, що "Ісламська держава" націлилась проти Москви. Крім того, аналітики називають переконливою мотивацією для цієї атаки відносини між Талібаном і Кремлем.

Чого хотіла ІДІЛ і що отримала

Газета The Guardian констатує, що "Ісламська держава" уже давно використовує терористичні акти у своїй стратегії, адже вони шокують ворогів, мобілізують наявних прихильників і залучають нових. Також аналітики The Wall Street Journal додають, що ІДІЛ має і доволі практичну мету, яка звучить вкрай жорстоко: знищувати усіх християн, яких тільки можливо.

Загалом подібні інциденти сприяють ескалації насилля. У The Guardian наголошують, що допити спійманих підозрюваних були особливо жорстокими: журналісти заявляють з посиланням на відповідні відео, що кремлівські силовики відрізали вухо одному зі спійманих ісламістів, а потім запихали його чоловіку в рот. На суді всі підозрювані мали синці та набряклі обличчя. Хтось навіть приїхав в кріслі колісному для людей з інвалідністю.

Путін пообіцяв покарати тих, хто стоїть за "варварським терактом". Схоже, мусульманські меншини в Росії зіткнуться з новою хвилею репресій. Загалом теракти часто мають на меті спровокувати потужну репресивну відповідь. Якщо саме це й було частиною плану "Ісламської держави" щодо Москви, то навряд чи ісламісти будуть розчаровані.

Видання Al Jazeera до цього пише, що ісламісти "святкують" успішний терористичний акт і охоче поширюють заяву про те, що саме вони є за нього відповідальними. Власне, такі напади "додають довіри" до бойовиків, "збільшують масштаби їхнього фінансування, вербування та пропаганди", на думку експертів.

Де в цьому контексті Україна

Натяки Путіна на причетність до цього теракту Києва не є єдиним контекстом, у якому випливає Україна в дискурсі навколо ІДІЛ. The Wall Street Journal вказує, що з 2022 року "Ісламська держава" намагається використати вторгнення Москви в нашу державу для вербування нових бойовиків. Ісламісти закликають чеченських мусульман, які воюють за Росію, та кримських татар і чеченських мусульман, які воюють на боці України, не втручатися у протистояння.

ІДІЛ натомість пропонує відповідним військовослужбовцям приєднатися до загонів "Ісламської держави". Хоча й експерти визнають, що доказів, які це засвідчують, не так і багато.

Для Києва важливо тримати цю тему у полі зору, оскільки Москва, вочевидь, надалі намагатиметься просувати фейкову версію з причетністю до теракту в "Крокусі" українців. Разом з тим у The New York Times акцентують, що ІДІЛ-К має глобальні амбіції, які не обмежуватимуться Росією. Загалом усій Європі потрібно бути насторожі.

Я хвилююся за Олімпійські ігри в Парижі (які відбуватимуться влітку 2024 року – 24 Канал),

– цитують у The New York Times колишнього високопосадовця ООН, що відповідав за боротьбу з тероризмом.

Крім того, фахівці з боротьби з тероризмом остерігаються, що ісламісти подвоюватимуть свої зусилля для завдання атак на території Бельгії, Великої Британії та інших країнах, які за останнє десятиліття уже зазнавали нападів. Для України це погано через те, що діяльність ІДІЛ певною мірою відвертає увагу з подій на російсько-українському воєнному фронті. Хоча й говорити про повне перемикання уваги Заходу на цю проблематику також не доводиться, що є хорошим сигналом.