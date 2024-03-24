Теракт в "Крокусі": у Німеччині закликали не дозволити Росії грати надто велику роль жертви
Джерело:Spiegel
У Бундестазі закликали світ не дозволити Росії грати надто велику роль після теракту в Підмосков'ї. Попри співчуття, там нагадали, що Росія також є терористичною державною.
Голова комітету із закордонних справ Майкл Рот висловив співчуття Росії через "численні безневинні жертви теракту в Підмосков'ї", але нагадав, що Москва вже не перший рік тероризує мирне населення України постійними обстрілами.
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Наші співчуття численним безневинним жертвам у Москві. Тим не менше, ми не повинні забувати, що Росія сама є терористичною державою, яка вчора ввечері вкотре тероризувала цивільне населення України ракетними атаками та атаками безпілотників. Хто сіє терор, той пожне терор,
– заявив член Бундестагу.
Водночас посол Німеччини в Росії Олександр Граф Ламбсдорф заявив, що терору немає виправдання ніколи і ніде. Дипломат заявив, що його країна засуджує будь-яке насильство проти безневинних цивільних осіб.
"Це стосується як Росії, так і України. Людство має залишатися нашим компасом. Мої співчуття сім'ям загиблих. Важливо, щоб було прояснено передісторію", – сказав він.
Кулеба закликав Захід не піддаватися на провокацію Путіна
- Голова МЗС України звернувся до західних країн, закликаючи їх пригадати справжню сутність путінського режиму, побудованого на брехні та крові власних співвітчизників. Дипломат підкреслив, що Путін – патологічний брехун, якому не можна вірити.
- Кулеба згадав вибухи житлових будинків у 1999 році; катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році; облогу школи в Беслані у 2004 році; вбивства Політковської у 2006 році, Магнітського у 2009 році, Нємцова у 2015 році; збиття MH17 тощо.
- За словами Кулеба, головною метою Кремля є спонукати більше росіян гинути в їхній безглуздій злочинній війні проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише українців, а й усього Заходу.