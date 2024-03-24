Теракт в "Крокусі": у Німеччині закликали не дозволити Росії грати надто велику роль жертви

У Бундестазі закликали світ не дозволити Росії грати надто велику роль після теракту в Підмосков'ї. Попри співчуття, там нагадали, що Росія також є терористичною державною.

Голова комітету із закордонних справ Майкл Рот висловив співчуття Росії через "численні безневинні жертви теракту в Підмосков'ї", але нагадав, що Москва вже не перший рік тероризує мирне населення України постійними обстрілами.

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Наші співчуття численним безневинним жертвам у Москві. Тим не менше, ми не повинні забувати, що Росія сама є терористичною державою, яка вчора ввечері вкотре тероризувала цивільне населення України ракетними атаками та атаками безпілотників. Хто сіє терор, той пожне терор,

– заявив член Бундестагу.

Водночас посол Німеччини в Росії Олександр Граф Ламбсдорф заявив, що терору немає виправдання ніколи і ніде. Дипломат заявив, що його країна засуджує будь-яке насильство проти безневинних цивільних осіб.

"Це стосується як Росії, так і України. Людство має залишатися нашим компасом. Мої співчуття сім'ям загиблих. Важливо, щоб було прояснено передісторію", – сказав він.

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