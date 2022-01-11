Терехов відповідатиме, – у "Слузі народу" розповіли про справу щодо електронного підпису Кернеса

У справі про електронний підпис Геннадія Кернеса є дуже багато запитань, але немає відповідей. Слідчі планують допитати свідків та перевірити документи.

Найбільше запитань до системного адміністратора. Про це в ефірі 24 каналу розповіла депутатка Харківської міської ради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва.

Варто прочитати Гроші "на картинку" та війна за вплив: як Харків прожив рік без Кернеса

За її словами, також треба допитати лікарів у лікарні №17, в яку потрапив Кернес, коли захворів. Адже після цього інформації про нього не було.

Швидка приїхала аж із Полтави

Окрім цього, варто поговорити з родичами ексмера Харкова. Бо в день, коли його госпіталізували до німецької клініки Шаріте, було 2 борти. Також є запитання щодо швидкої допомоги, яка перевозила Кернеса з лікарні до аеропорту, адже вона приїхала аж із Полтави.

"В Харкові швидких допомог вистачає. Вони повністю обладнані, відповідають усім стандартам", – наголосила депутатка.

Мустафаєва розповіла про справу щодо підпису Кернеса: дивіться відео

Хто відповідатиме за наслідки

Логічно, що людина самостійно не могла все зробити. Відповідальний системний адміністратор, який без дозволу скористався електронним підписом, відправляв документи.

Якщо факт підробки електронного підпису Кернеса доведуть, то насамперед відповідатиме нинішній голова Ігор Терехов,

– сказала Мустафаєва.

Вона вважає, що якщо всі факти доведуть, то на Терехова очікує в'язниця. "Це не насильницьке, але захоплення влади", – додала вона.

Головне про справу

Суд продовжив на рік розслідування щодо використання електронного підпису Кернеса під час обирання Терехова секретарем Харківської міської ради.

За інформацією Мустафаєвої, за 2021 рік правоохоронці отримали інформацію від прикордонників про обставини перетину Кернесом державного кордону, а також доступ до речей та документів у німецькій клініці Шаріте.

Виявилось, що IP-адреса, з якої заходили до електронного кабінету Кернеса і надсилали скріплений його електронним підписом лист, зареєстрована не в Німеччині, а в Харкові.

У мерії запевняють, що цифровий підпис Кернеса підробити неможливо.

Цікаво – Розслідування про спадок Кернеса: дивіться відео