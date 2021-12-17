Перемога з фальсифікаціями?

Представник харківської ОПОРИ Микола Зінченко каже, що після смерті Кернеса, одразу розпочалася виборча кампанія, яка тривала майже рік. Хоча офіційно вона стартувала 11 вересня. Сама кампанія супроводжувалася масштабним використанням адміністративного ресурсу з боку тоді ще виконуючого обов’язки, а сьогодні вже чинного міського голови Ігоря Терехова.

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Самі вибори були не активними зі сторони виборців. Вони закінчилися тим, що в нас є докази фальсифікацій під час підрахунку голосів і транспортування документацій. Микола Зінченко Представник харківської ОПОРИ

Фахівець каже, що Ігор Терехов по факту проводить приблизно ту ж саму політику, що проводив покійний Геннадій Кернес. Тобто продовжує його проєкти як соціальні, так й інфраструктурні. Наприклад, чинний мер відкрив Харківський зоопарк, ввів "Картки харків’янина". Зінченко каже, що біля нього закумулювався місцевий бізнес. Тобто, сама ж політика продовжується в такому ж напрямку, що була і до цього. Також триває масштабна комунікація з Олександром Ярославським.

Фірма Ярославського виконує значну кількість робіт по місту – будівництво доріг, якісь реконструкції. Тобто, комунікація налагоджена, скажімо так. Якщо згадати останні роки Геннадія Кернеса, то в останній рік його каденції також йшла активна робота з паном Ярославським,

– зазначив експерт.

Зінченко зазначив, що "триває масштабна комунікація з Олександром Ярославським" / Фото – UNN

Хто такий Олександр Ярославський Український бізнесмен, колишній співвласник УкрСиббанку і президент харківського ФК "Металіст" з 2005 до 2012 років. Президент групи Development Construction Holding. 1 листопада 2018 року були введені російські санкції проти 322 громадян України, включаючи Ярославського. У жовтні 2019 року, в рейтингу журналу НВ "ТОП-100 найбагатших українців", його статки оцінені в 447 мільйонів доларів. Це дозволило посісти бізнесмену 16 місце в рейтингу.

На думку голови харківського осередку "Демократична сокира" Микити Соловйова, вибори мера "були найбільш брудними у місті з часів протистояння Арсена Авакова та Геннадія Кернеса".

Ніхто не заперечує, що Терехов дійсно набрав значно більше голосів ніж усі опоненти на виборах, але практично доведено, що він не набрав 50%, які потрібні для того, щоб вибори пройшли в один тур. Вони були намальовані дуже криво та брудно. На фальсифікаціях за руку декілька разів спіймали людей,

– зазначив він.

Неформальна коаліція, яку вдалося зібрати Терехову з представників різних партій у виборчих комісіях привели до того, що саме ці результати були оприлюднені як офіційні. Чоловік каже, що ніякої послідовної боротьби ні з боку інших партій, ні, на жаль, з боку більшості кандидатів не було. І ці протоколи були "підписані мовчки представниками дуже різних партій. Хоча будь-яка партія мала можливість цю ситуацію перевернути, але, на жаль, цього не сталося", каже він.

Харківський політолог аналітичного центру "Обсерваторія демократії" Антон Авксентьєв розпоідає, що Ярославський, мабуть, вважає, що виступає одним з бенефіціарів Терехова. Тому, зараз він захоче отримати бенефіції, зокрема, у бізнесові. Також він може отримати й певні політичні преференції. За словами фахівця, знаковим зараз стане обрання нового заступника голови облради. Альберта Кононенко, який був до цього від фракції "Блок Кернеса", – звільнили.

Начебто, там були внутрішні незгоди й вони самі анонсували це питання. Говорили про два сценарії, що це "зачищали" під Кирила Кернеса – сина покійного мера, який є головою фракції "Блоку Кернеса" в обласній раді. Або під Ярославського, який хоче туди поставити Степана Масельського – політика та чиновник з орбіти впливу Ярославського. Вони мають родинні зв’язки,

– каже експерт.

Ярославський, каже експерт, просував молодшого Масельського на голову області. Однак, цього не вийшло, тому, принаймні, першим заступником він хоче його поставити.

Зараз буде показовий кейс – або здобуде цю посаду Кернес або Масельський. Якщо останній, то це означає, що Терехов з кінцями кинув Кернеса. Були сценарії, що Кирило Кернес може висунути свою кандидатуру. Зараз ми побачимо ступінь зобов’язань Терехова перед Ярославським з того як фракція "Блок Кернеса" буде голосувати за першого заступника,

– додав політолог.

Він каже, що непростим був цей рік і для проукраїнських опозиційних сил. Була чергова спроба консолідуватися на виборах мера Харкова. Ще в травні був запущений проєкт висування єдиного кандидата. За словами експерта, існували амбітні припущення, що цей кандидат зможе боротися з Тереховим у другому турі. І врешті "ця досить позитивна ідея знову була нівельована, єдиного кандидата висунути не вдалося", додав він.

Іміджеві проєкти

Микита Соловйов каже, що цей рік для чинного міського голови Ігоря Терехова пройшов під знаком передвиборчої кампанії. Його ключове питання – спокійно обратися з секретаря міськради.

Терехов пішов не шляхом робити щось дійсно корисне для міста, а робити те, що буде можна швидко показати виборцям, щоб вони "закохалися" і поставили галочку у бюлетені там, де потрібно. Хоча він ще взимку казав, що "ми будемо займатися інфраструктурою", але нічого з цього не сталося. Микита Соловйов Голова харківського осередку "Демократична сокира"

У Харкові весь час робилися суто іміджеві проєкти. Чоловік зазначає, що цьогоріч місто ще гірше готове до зими, ніж у попередні роки. А проблеми з теплопостачанням накопичуються. З точки зору комунального майна, подовжується політика нехтування важливими довгостроковими проблемами, але ще в більш радикальному варіанті.

Гроші витрачаються "на картинку", а не на розв'язання проблем. У цьом році був майже завершений та зданий зоопарк. На це було витрачено купа грошей. Було також багато дрібних таких самих витрат, які нічого не принесли з точки зору безпеки та комфорту міста. Але, на жаль, це те, що полюбляє наш електорат,

– додає він.

"Кернесівська система прийняття рішень"

Соловйов зазначає, що з точки зору співпраці з міськрадою подовжується класична "кернесівська система". Весь центр прийняття рішень повністю перенесений до виконкому і депутати міськради практично не мають можливості суттєво впливати на те, що відбувається в місті, зокрема, на розподіл бюджетних коштів.

Чоловік розповідає, що є невелика за чисельністю група депутатів, які намагаються щось змінити, але ні особисто, ні у складі фракцій це майже не вдається. Саме тому, що Терехов зміг продовжити майже у повному обсязі "концепцію Кернеса", згідно з якою міськрада потрібна, щоб підтримувати рішення виконкому.

Геннадій Кернес, ексмер Харкова / Фото – з архіву 24 каналу

У покійного Геннадія Кернеса була стабільна власна більшість своєї фракції. У Ігоря Терехова зараз такого немає. Однак, за словами Соловйова, він зміг зібрати групу депутатів, які, незалежно від того, входять вони до формальної коаліції чи ні, але які постійно підтримують рішення нового очільника Харкова.

Якщо відкрити протоколи сесій, то можна побачити, що свої рішення протягувати виконкому виходить. В середньому він має 60 з 43 потрібних голосів. Тобто, є стабільна більшість до якої входять та синхронно голосують навіть деякі патріотичні фракції, які постійно кажуть про свою опозиційність,

– зазначив Соловйов.

"Боротьба за думку Кернеса"

Політолог Максим Джигун розповідає, що Терехов вочевидь є логічним продовженням політики та позиції Кернеса. Фактично вся передвиборча кампанія, яка велася Тереховим і його найближчими переслідувачами у вигляді Добкіна, зводилася не до того, хто пропонує якіснішу альтернативу та найефективніший план перетворення міста. Кандидати боролися за те, хто був ближчим до попередника і хто фактично відповідає тим уявленням управління містом, яким у свій час відповідав Геннадій Кернес.

Говорячи дещо, можливо, цинічно, вони боролися за думку Кернеса навіть після його смерті. Політика, яку зараз проводить у Харкові Терехов, також мало чим відрізняється від бачення, яке робив Кернес. І бувши правою рукою в харківській міськраді, Терехов бачив, які інструменти впливу були у Кернеса. Тому, основа управління Терехова зводиться до того, щоб показати, що він господарник і що він є продовженням тієї політики, яку демонстрував Кернес. Максим Джигун Політолог

Те, що зробив попередній мер з містом Харків і як він зміг просунути власний культ особистості та безальтернативність – позначилося на нинішній ситуації, яка склалася і на архітектурі влади. Експерт каже, якщо подивитися на склад міської ради Харкова, то більшість депутатів – представники "Блок Кернеса – Успішний Харків" і навряд чи це зміниться у найближчій перспективі.

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Однак, на відміну від Кернеса, Терехов не є настільки харизматичним лідером. Політолог зазначає, що в плані спілкування, він однозначно програє. Але основне завдання, яке зараз стоїть перед новообраним мером – продемонструвати, що він може не словом, а ділом продовжити ті починання, які були закладені ще за часів керування Кернеса.

Антон Авксентьєв каже, що за підсумками місцевих виборів сформувалася неформальна коаліція "Блока Кернеса" та "Слуг Народу", яка проіснувала весь цей рік.

Зараз подивимося як у нас відбудеться голосування за секретаря міської ради. У міській та обласній радах є такий певний "альянс" електорального поля, носієм якого є "Блок Кернеса" та адміністративного, носієм якого є "Слуги Народу". Антон Авксентьєв Харківський політолог аналітичного центру "Обсерваторія демократії"

Заміна людей

Кабмін погодив Олега Синєгубова на посаду голови Харківської облдержадміністрації. За рік їх вже змінювали кілька разів, каже політолог. Очевидно, що у президентської команди є "кадрова турбулентність", адже вони роблять дуже динамічну ротацію, чого не спостерігалося раніше. Натомість у "Блока Кернеса" все виглядає більш стабільно, хоча теж є певні кадрові заміни.

Терехов хоч будував всю виборчу кампанію та свій образ, як іміджевого спадкоємця Кернеса, ми бачимо, що реально він намагається вибудовувати свій власний "політичний клан" і він замінює багатьох людей з "впливу орбіти Кернеса", який десятиріччями з ним працювали,

– каже фахівець.

Наприклад, змінили директора КП "Харківський метрополітен". Експерт каже, що через метро проходять дуже великі кошти. Метрополітен є збитковим і фінансується з міського бюджету і це заміна серйозного рівня. Також відбулася зміна очільника найбільшого за чисельністю харківського району – Московського. Олег Товкун був головою цього району з 2010 року, саме тоді, коли Кернес став мером. Новим очільником стане Олексій Топчій.

На думку фахівця, "хоч на словах і на камеру Терехов дуже яскраво відіграє образ спадкоємця Кернеса, по факту він намагається вибудовувати власний "політичний клан" і відмежовуватися від людей Кернеса.

Геннадій Кернес та Ігор Терехов / Фото – "Новини успішної Харківщини"

Експерт каже, що чинний мер, можливо, намагається відмежуватися від людей, які пам’ятають Терехова в іншому амплуа. Мовиться, зокрема, про період, коли він був у протилежному таборі – заступником Авакова. Крім того, Терехова пам'ятають як підлеглого Кернеса.