Победа с фальсификациями?

Представитель харьковской ОПОРЫ Николай Зинченко говорит, что после смерти Кернеса сразу началась избирательная кампания, которая длилась почти год. Хотя официально она стартовала 11 сентября. Сама кампания сопровождалась масштабным использованием административного ресурса со стороны тогда еще исполняющего обязанности, а сегодня уже действующего мэра Игоря Терехова.

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Сами выборы не были активными со стороны избирателей. Они закончились тем, что у нас есть доказательства фальсификаций при подсчете голосов и транспортировке документаций. Николай Зинченко Представитель харьковской ОПОРЫ

Специалист говорит, что Игорь Терехов по факту проводит примерно ту же политику, которую проводил покойный Геннадий Кернес. То есть, продолжает его проекты как социальные, так и инфраструктурные. К примеру, действующий мэр открыл Харьковский зоопарк, ввел "Карты харьковчанина". Зинченко говорит, что возле него аккумулировался местный бизнес. То есть сама политика продолжается в таком же направлении, что была и до этого. Также идет масштабная коммуникация с Александром Ярославским.

Фирма Ярославского выполняет значительное количество работ по городу – строительство дорог, реконструкции. То есть коммуникация налажена, скажем так. Если вспомнить последние годы Геннадия Кернеса, то в последний год его каденции также шла активная работа с Ярославским.

– отметил эксперт.

Зинченко отметил, что "длится масштабная коммуникация с Александром Ярославским" / Фото – UNN

Кто такой Александр Ярославский Украинский бизнесмен, бывший совладелец УкрСиббанка и президент харьковского ФК "Металлист" с 2005 по 2012 год. Президент группы "Development Construction Holding". 1 ноября 2018 года были введены российские санкции против 322 граждан Украины, включая Ярославского. В октябре 2019 года, в рейтинге журнала НП "ТОП-100 самых богатых украинцев", его состояние оценено в 447 миллионов долларов. Это позволило занять бизнесмену 16 место в рейтинге.

По мнению главы харьковской ячейки "Демократична сокира" Никиты Соловьева, выборы мэра "были наиболее грязными в городе со времен противостояния Арсена Авакова и Геннадия Кернеса".

Никто не отрицает, что Терехов действительно набрал гораздо больше голосов, чем все оппоненты на выборах, но практически доказано, что он не набрал 50%, которые нужны для того, чтобы выборы прошли в один тур. Они были нарисованы очень криво и грязно. На фальсификациях за руку несколько раз поймали людей,

– отметил он.

Неформальная коалиция, которую удалось собрать Терехову из представителей разных партий в избирательных комиссиях, привели к тому, что именно эти результаты были обнародованы как официальные. Мужчина говорит, что никакой последовательной борьбы ни со стороны других партий, ни, к сожалению, со стороны большинства кандидатов не было. И эти протоколы были "подписаны молча представителями очень разных партий. Хотя любая партия могла эту ситуацию перевернуть, но, к сожалению, этого не произошло", говорит он.

Харьковский политолог аналитического центра "Обсерватория демократии" Антон Авксентьев рассказывает, что Ярославский, по-видимому, считает, что выступает одним из бенефициаров Терехова. Поэтому сейчас он захочет получить бенефиции, в частности, в бизнесе. Также он может получить определенные политические преференции. По словам специалиста, знаковым сейчас станет избрание нового заместителя председателя облсовета. Альберта Кононенко, который был до этого от фракции "Блок Кернеса", – уволили.

Вроде бы, там были внутренние несогласия и они сами анонсировали этот вопрос. Говорили о двух сценариях, что это "зачищали" под Кирилла Кернеса – сына покойного мэра, являющегося главой фракции "Блока Кернеса" в областном совете. Или под Ярославского, который хочет туда поставить Степана Масельского – политика и чиновник по орбите Ярославского влияния. Они имеют родственные связи,

– говорит эксперт.

Ярославский, говорит эксперт, продвигал младшего Масельского на главу области. Однако этого не получилось, поэтому, по крайней мере, первым заместителем он хочет его поставить.

Сейчас будет показательный кейс – или получит эту должность Кернес или Масельский. Если последний, то это значит, что Терехов с концами бросил Кернеса. Были сценарии, что Кирилл Кернес может выдвинуть свою кандидатуру. Сейчас мы увидим степень обязательств Терехова перед Ярославским с того, как фракция "Блок Кернеса" будет голосовать за первого заместителя,

– добавил политолог.

Он говорит, что этот год был непростым и для проукраинских оппозиционных сил. Была очередная попытка консолидироваться на выборах мэра Харькова. Еще в мае был запущен проект выдвижения единого кандидата. По словам эксперта, существовали амбициозные предположения, что этот кандидат сможет сразиться с Тереховым во втором туре. И наконец "эта довольно положительная идея снова была нивелирована, единого кандидата выдвинуть не удалось", добавил он.

Имиджевые проекты

Никита Соловьев говорит, что нынешний год для действующего городского головы Игоря Терехова прошел под знаком предвыборной кампании. Его ключевой вопрос – спокойно избраться из секретаря горсовета.

Терехов пошел не путем делать что-то действительно полезное для города, а делать то, что можно быстро показать избирателям, чтобы они "влюбились" и поставили галочку в бюллетене там, где нужно. Хотя он еще зимой говорил, что мы будем заниматься инфраструктурой, но ничего из этого не произошло. Никита Соловьев Глава харьковской ячейки "Демократична сокира"

В Харькове все время делались чисто имиджевые проекты. Мужчина отмечает, что в этом году город еще хуже готов к зиме, чем в предыдущие годы. А проблемы с теплоснабжением скапливаются. С точки зрения коммунального имущества, удлиняется политика пренебрежения важными долгосрочными проблемами, но еще в более радикальном варианте.

Деньги тратятся "на картинку", а не на решение проблем. В этом году почти завершен и сдан зоопарк. На это была потрачена куча денег. Было также много мелких подобных расходов, которые ничего не принесли с точки зрения безопасности и комфорта города. Но, к сожалению, это то, что любит наш электорат,

– добавляет он.

"Кернесовская система принятия решений"

Соловьев отмечает, что с точки зрения сотрудничества с горсоветом удлиняется классическая "кернесовская система". Весь центр принятия решений полностью перенесен в исполком и депутаты горсовета практически не имеют возможности существенно влиять на происходящее в городе, в частности, на распределение бюджетных средств.

Мужчина рассказывает, что есть небольшая по численности группа депутатов, которые пытаются что-либо изменить, но ни лично, ни в составе фракций это почти не удается. Именно потому, что Терехов смог продолжить почти в полном объеме "концепцию Кернеса", согласно которой горсовет нужен, чтобы поддерживать решение исполкома.

Геннадий Кернес, экс-мер Харькова / Фото – из архива 24 канала

У покойного Геннадия Кернеса было стабильное собственное большинство своей фракции. У Игоря Терехова сейчас такого нет. Однако, по словам Соловьева, он смог собрать группу депутатов, которые, независимо от того, входят они в формальную коалицию или нет, но постоянно поддерживают решение нового главы Харькова.

Если открыть протоколы сессий, то можно увидеть, что свои решения протягивать исполкому получается. В среднем у него 60 из 43 нужных голосов. То есть, есть стабильное большинство, в которое входят и синхронно голосуют даже некоторые патриотические фракции, которые постоянно говорят о своей оппозиционности,

– отметил Соловьев.

"Борьба за мнение Кернеса"

Политолог Максим Джигун рассказывает, что Терехов очевидно является логическим продолжением политики и позиции Кернеса. Фактически вся предвыборная кампания, которая велась Тереховым и его ближайшими преследователями в виде Добкина, сводилась не к тому, кто предлагает более качественную альтернативу и самый эффективный план преобразования города. Кандидаты боролись за то, кто был ближе к предшественнику и кто фактически отвечает тем представлениям управления городом, которым одно время отвечал Геннадий Кернес.

Говоря несколько, возможно, цинично, они боролись за мнение Кернеса даже после его смерти. Политика, проводимая сейчас в Харькове Тереховым, также мало чем отличается от видения, которое делал Кернес. И, будучи правой рукой в харьковском горсовете, Терехов видел, какие инструменты влияния были у Кернеса. Поэтому основа управления Терехова сводится к тому, чтобы показать, что он хозяйственник и что он продолжение той политики, которую демонстрировал Кернес. Максим Джигун Политолог

То, что сделал предыдущий мэр с городом Харьков и как он смог продвинуть собственный культ личности и безальтернативность – сказалось на сложившейся ситуации и на архитектуре власти. Эксперт говорит, что если посмотреть на состав городского совета Харькова, то большинство депутатов – представители "Блока Кернеса – Успешный Харьков" и вряд ли это изменится в ближайшей перспективе.

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Однако, в отличие от Кернеса, Терехов не является столь харизматичным лидером. Политолог отмечает, что в плане общения он однозначно проигрывает. Но основная задача, которая сейчас стоит перед новоизбранным мэром – продемонстрировать, что он может не словом, а делом продолжить начинания, которые были заложены еще во время управления Кернеса.

Антон Авксентьев говорит, что по итогам местных выборов сформировалась неформальная коалиция "Блока Кернеса" и "Слуг Народа", просуществовавшая весь этот год.

Сейчас посмотрим, как у нас состоится голосование за секретаря городского совета. В городском и областном советах есть такой определенный "альянс" электорального поля, носителем которого является "Блок Кернеса" и административного, носителем которого являются "Слуги Народа". Антон Авксентьев Харьковский политолог аналитического центра "Обсерватория демократии"

Замена людей

Кабмин согласовал Олега Синегубова на должность главы Харьковской облгосадминистрации. Через год их уже меняли несколько раз, говорит политолог. Очевидно, что у президентской команды есть "кадровая турбулентность", ведь они производят очень динамичную ротацию, чего не наблюдалось раньше. В то же время у "Блока Кернеса" все выглядит более стабильно, хотя тоже есть определенные кадровые замены.

Терехов хоть строил всю избирательную кампанию и свой образ как имиджевого наследника Кернеса, мы видим, что реально он пытается выстраивать свой собственный "политический клан" и он заменяет многих людей с "влияния орбиты Кернеса", который десятилетиями с ним работали,

– говорит специалист.

Например, сменили директора КП "Харьковский метрополитен". Эксперт говорит, что через метро проходят очень большие деньги. Метрополитен убыточен и финансируется из городского бюджета и это замена серьезного уровня. Также произошла смена главы крупнейшего по численности харьковского района – Московского. Олег Товкун был главой этого района с 2010 года, именно тогда, когда Кернес стал мэром. Новым главой станет Алексей Топчий.

По мнению специалиста, "хоть на словах и на камеру Терехов очень ярко играет образ наследника Кернеса, по факту он пытается выстраивать собственный "политический клан" и отмежевываться от людей Кернеса.

Геннадий Кернес и Игорь Терехов / Фото – "Новости успешной Харьковщины"

Эксперт говорит, что действующий мэр, возможно, пытается отделиться от людей, которые помнят Терехова в другом амплуа. Речь, в частности, о периоде, когда он был в противоположном лагере – заместителем Авакова. Кроме того, Терехова помнят как подчиненного Кернеса.

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