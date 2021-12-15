На траурном мероприятии, в частности, были нынешний Харьковский городской голова Игорь Терехов и дочь Кернеса – София. Последняя специально прилетела из Лондона.

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День памяти собрал семью и коллег Кернеса

У могилы Геннадия Кернеса собрались его семья, близкие друзья, сотрудники мэрии, руководители департаментов, главы районных администраций. В частности, гражданская жена бывшего мэра Оксана Гайсинская, его сыновья Даниил Привалов и Кирилл Кернес, пасынок Родион Гайсинский. После молитвы Игорь Терехов пригласил собравшихся на поминальный обед в отель Kharkiv Palace.

Почтили память Кернеса его семья и нынешний мэр Игорь Терехов / Фото издания Newsroom

Вспомнили экс-мера и простые харьковчане. Люди не прекращали приходить и после окончания панихиды. Они молча клали цветы и никто не произносил никаких речей. В итоге цветов на могиле стало так много, что их пришлось перенести на другое место.

Утром территорию вокруг кладбища охраняло много полицейских. Также перекрывали движение транспорта на части улицы Пушкинской. Восстановили его лишь после обеда.

К могиле экс-мера прилетела его дочь София

Софии не было на похоронах Кернеса в 2020 году. Сейчас на кладбище она пришла вместе с мамой Ольгой Муравицкой и старшим братом Кириллом Кернесом, сообщает KHARKIV Today.

О Софии Кернес было известно давно. В частности, 9 мая 2019 года девочка вместе с отцом была на мемориале погибшим во Второй мировой войне. Там она возлагала цветы и фотографировалась рядом с Геннадием Кернесом.

Громко о 12-летней девочке заговорили после смерти политика. Она стала одной из тех, кому досталось наследство харьковского экс-мэра. Сейчас София вместе с мамой проживает в Лондоне. Оксана Гайсинская в британской столице владеет недвижимостью и бизнесом.

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София Кернес вместе с мамой пришла к могиле отца / Фото ресурса KHARKIV Today

Городские власти планируют увековечить память Кернеса

Геннадий Кернес руководил Харьковом 10,5 лет. В городе время от времени проводятся опросы, как именно увековечить экс-мэра. Сейчас планируют создать памятник. По словам Терехова, монумент будет отражением всей жизни покойного чиновника.

"Суспільне" отмечает, что его хотят установить ко дню рождения Кернеса. Но петиции на сайте Харьковского городского совета по сохранению его памяти поддерживает недостаточное количество людей (от нескольких десятков до сотен).

Также есть другие варианты по увековечиванию. Например, может появиться проспект или станция метро.

Должно пройти время. Давайте на эмоциях не принимать поспешные решения. Должно пройти время, должны осесть эмоции. И после этого... Мы уже провели несколько опросов. Открыли доску на здании Харьковского городского совета... Пройдет время, улягутся эмоции, и харьковчане, как скажут: скажут — проспект, будет проспект. Скажут — станция метро, будет станция метро,

– заметил Терехов после церемонии на кладбище.

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В Харькове еще долго будут помнить о Геннадии Кернесе / Фото издания Newsroom

Главное о смерти Геннадия Кернеса

В сентябре 2020 года у политика обнаружили коронавирус. Из-за этого его перевезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".

Длительное время информации о состоянии здоровья мэра Харькова не было. СМИ даже предполагали, что Кернес уже умер.

11 декабря сообщили, что чиновнику стало значительно хуже. Из-за отказа 2 почек его перевели на полный диализ.

Уже 17 декабря 2020 года Кернес умер в "Шарите", но перед этим победил на выборах и вступил в должность без присяги.

Борт с телом мэра прибыл в Харьков вечером 22 декабря. А на следующий день в его родном городе Кернеса провели в последний путь.

Полномочия экс-мэра официально прекратились лишь 24 февраля 2021 года. Новые выборы мэра назначили на 31 октября.

По итогам голосования победил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. 11 ноября его официально объявили новым мэром Харькова.

С биографией Геннадия Кернеса можете ознакомиться по этой ссылке.

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