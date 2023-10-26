Термінали порту Південний виділили кошти для додаткового захисту Одеси від "Шахедів"

Термінали порту Південний "ТІС-Зерно", "ТІС-Міндобрива", "ТІС-вугілля" та ДП "Ворлд ТІС-Південний" виділять 400 тисяч доларів на створення додаткових пересувних груп протиповітряної оборони для захисту Одеси та її мешканців від атак "Шахедів".

Як повідомили Regionews у пресслужбі термінала "ТІС-Зерно", половину суми, 200 тисяч доларів, на закупку додаткового ППО виділяє угорський власник групи "ТІС" Олексій Федоричев.

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Термінали порту Південний виділять 400 тисяч доларів на ППО для Одеси

"Безпека та захист українців – найважливіше питання сьогодення. Керівництво країни, український Уряд та Збройні сили України роблять від себе все можливе, щоб забезпечити цей захист. Однак й бізнес не має стояти осторонь цих процесів. Тільки спільними зусиллями ми збережемо українську землю та людей", – цитує пресслужба слова Олексія Федоричева.

Наразі розподілом коштів та контролем за виконанням цього проєкту займатиметься Благодійний фонд "Фонд Олексія Ставніцера". Перші транші благодійних внесків уже почали надходити.

Закуплене обладнання буде передано підрозділам ЗСУ, від яких вже надійшли відповідні запити на фонд. Нові пересувні групи будуть захищати місто в цілому,

– повідомляють у фонді.

Скільки планується закупити обладнання для пересувних груп протиповітряної оборони за ці кошти, наразі не повідомляється з міркувань безпеки.

– український морський термінал з перевалки зернових вантажів. Заснований ТОВ "ТІС-Зерно" у 1999 році. Власник 100 відсотків акцій термінала – угорський бізнесмен Олексій Федоричев.

Термінал розташований в акваторії порту "Південний", на північний схід від Одеси. Займає земельну ділянку площею 14 гектарів. Перевалка вантажів здійснюється через модернізований причал №16 (довжина – 279 метрів, глибина біля межі – 14 метрів). Потужність перевалки вантажів – 7 мільйонів тонн на рік. Потужність одночасного зберігання складів – 460 тисяч тонн. Потужність підлогового складу зерна – 120 тисяч тонн (найбільший у Європі).