Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка

На Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка, сприйнявши його за звіра. Чоловік сам подзвонив в поліцію та пояснив, що сталось.

Трагедія сталась учора, 27 січня, близько 6 години ранку поблизу Курників. Про це повідомили у ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

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Обставини інциденту

Правоохоронці встановили, що 58-річний житель Тернопільського району разом зі знайомим виїхали у поле для пристрілки придбаної рушниці.

Коли чоловік побачив вдалині невідомий об'єкт, він подумав, що це звір та вистрілив один раз. Проте, коли друзі підійшли ближче, то побачили мертву людину. Після цього чоловік зателефонував до поліції.



Трагедія сталась у полі близько 6 години ранку / Фото Нацполіції

Що відомо про загиблого

Особу загиблого чоловіка встановили – це 51-річний житель села Курники. Зброя, з якої вистрелив фігурант, належала його товаришеві та є офіційно зареєстрованою.



Зброя є зареєстрованою / Фото Нацполіції

Чоловіку повідомили про підозру

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці розв'язують питання про затримання фігуранта.

Інші трагічні випадки під час полювання

Зауважте. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі до 5 років.

Раніше подібний інцидент стався на Львівщині під час незаконного полювання. Чоловік випадково застрелив свого племінника карабіном. Він теж переплутав родича зі звіром. Загиблому було 38 років. Справу розслідують як вбивство з необережності.