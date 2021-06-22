Тіла знайшли біля магазину: у США невідомий влаштував стрілянину

В американському штаті Міссурі ввечері 21 червня трапилася стрілянина. Внаслідок неї 4 людей постраждали, а 3 – загинули.
Деталі стрілянини у США
Трагедія трапилася у місті Сент-Луїс. За словами комісара поліції Джона Хейдена, мотив стрільця наразі невідомий.
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Правоохоронці допитали мешканців району Вілле, де трапилася трагедія. Поліцейські шукали відеозаписи, які б допомогли їм розслідувати злочин.
Розслідування відбувається на дуже ранній стадії,
– пояснив Хейден.
Що відомо про жертв
Тіла двох загиблих знайшли неподалік цілодобового магазину, а третього – на майданчику початкової школи. Жертвами стали 2 чоловіки віком близько 30 років.
Крім того, ще 4 постраждали. Їх відвезли у лікарні. Наразі невідомо, у якому стані вони перебувають.
Напередодні жертвою стрілянини стала дитина
У Філадельфії 19 червня невідомий стріляв у 2 чоловіків та 3-річного хлопчика. Двоє дорослих загинули на місці події, а дитину відвезли у лікарню. Відомо, що нападник кілька разів вистрілив хлопчику у ногу.
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