Стрілянина відбулась одразу в кількох місцях Рейносу. Відомо про те, що вбили щонайменше 14 осіб.

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Ще одна людина загинула через напад на поліцію біля прикордонного мосту. Наразі особи жертв та нападників, а також мотив вбивств невідомий.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, є 18 загиблих, які постраждали внаслідок нападів. "Розпочали розслідування з метою встановлення причин вбивств та місцеперебування винних осіб", – мовиться в офіційному звіті.

Відзначимо, що інцидент мобілізував армію, Національну гвардію, державну поліцію та інші органи.

Стрілянина
Місце, де відбулась стрілянина / Ілюстрація Associated Press

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