Тіпічний русскій мір: російський вірянин влаштував теракт в монастирі

Після масових розстрілів у Казані та Пермі, які влаштували Ільназ Галявієв і Тимур Бекмансуров, у Росії шукають винних. У РПЦ вирішили копати глибше і знайшли своє пояснення колумбайнам.

Про інші події, які відбулися у Росії станом на 18 грудня – дізнайтесь у програмі.

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Росіяни у повітрі

У російській авіації традиційно все погано. У Москві екстрено приземлився літак через розгерметизацію. Частина пасажирів навіть не змогла скористатися кисневими масками.

У кого ростуть зарплати

Стабільними у Росії лишаються зарплати депутатів та їхніх помічників. Нещодавно для останніх нагороду для праці підняли на 20%. Тобто найменше помічник зможе отримати 750 доларів. Таке рішення ухвалила Держдума.

Знищили їжу

В Єкатеринбурзі знищили 300 кілограмів їжі з Євросоюзу. Це все через санкції й те, що ця їжа начебто може бути небезпечною.

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Обікрав дітей

Віталій Латишев з партії “Єдина Росія” міг вкрасти 300 мільйонів рублів, які виділяли з бюджету Росії для дітей з малозабезпечених сімей. Діти мали приїхати й відпочивати у табори, якими керує Латишев.

Премії для самого себе

У Чукотці голова місцевої думи Олександр Маслов постійно виписував собі премії, які в рази перевищували встановлені. Він видавав собі їх коли хотів. Їхня сума перевищила 9 мільйонів рублів.

Винахідливий поліцейський

Лейтенант наркополіції з Єкатеринбурга сам купував наркотики, перекладав і продавав. Коли покупець приходив на місце, з'являвся він, показував посвідчення і затримував бідолагу. Проте наразі самому правоохоронцю загрожує до 20 років позбавлення волі.

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Випуск програми "Тіпічний русскій мір" за 18 грудня: дивіться відео