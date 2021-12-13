Вибух прогримів вранці біля входу до православної гімназії Варлаама Серпуховського. Спрацювала саморобна вибухівка.
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Що відомо про постраждалих
Пишуть про щонайменше 7 постраждалих. Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов сказав, що життю постраждалих нічого не загрожує. Mash стверджує, що у шістьох контузія, в одного – закрита черепно-мозкова травма.
Хто влаштував вибух
Спочатку ЗМІ писали про затримання чоловіка, який приніс бомбу до монастиря. Ним виявися нібито 18-річний вихованець парафіяльної школи. Певний час нападник подавав ознак життя, а потім затих. До нього боялись підходити, оскільки припускали, що хлопець може мати ще одну бомбу. Чекали саперів.
У телеграм-каналах пишуть, що підривач помер від втрати крові.
Місце, де стався вибух / Фото з телеграм-каналу Mash