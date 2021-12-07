У Міністерстві з надзвичайних ситуацій Узбекистану повідомили, що вибух прогримів о 03:57 за місцевим часом (00:57 – за Києвом).
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Вибух у ТЦ Узбекистані
У торговельному центрі "Інденім", розташованому в місті Денау, стався вибух газоповітряної суміші. Внаслідок нього конструкція будівлі частково зруйнована.
Після вибуху спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося ліквідувати її через 28 хвилин.
Є жертви та багато потерпілих
Дев'ятеро людей, які перебували в мить вибуху у приміщенні, госпіталізували у місцеві лікарні з травмами. Жертв також не вдалося уникнути. Під час пошуково-рятувальних робіт знайшли тіла двох загиблих.
На місце надзвичайної ситуації прибула урядова комісія під керівництвом першого заступника прем'єр-міністра Узбекистану Ачилбая Раматова.
Наразі з'ясовують всі деталі жахливого інциденту.
Вибух трапився у ТЦ міста Денау: дивіться відео
Вибух у будинку у Франції: що відомо
- На півдні Франції у ніч на 7 грудня трапився вибух у триповерховому багатоквартирному будинку. Після того будівля обвалилася.
- У результаті інциденту 4 людей опинилися у лікарнях. Ще 5 можуть бути під завалами, рятувальники шукають їх.
До слова, раніше на Бурштинській ТЕС стався вибух: дивіться відео