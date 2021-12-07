В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщили, что взрыв прогремел в 03:57 по местному времени (00:57 – по Киеву).

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Взрыв в ТЦ Узбекистана

В торговом центре "Инденим", расположенном в городе Денау, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате конструкция здания частично разрушена.

После взрыва вспыхнул пожар. Спасателям удалось ликвидировать его через 28 минут.

Есть жертвы и много пострадавших

Девять человек, которые находились в момент взрыва в помещении, госпитализировали в местные больницы с травмами. Жертв не удалось избежать. Во время поисково-спасательных работ нашли тела двух погибших.

На место чрезвычайной ситуации прибыла правительственная комиссия под руководством первого заместителя премьер-министра Узбекистана Ачилбая Раматова.

Сейчас выясняют все детали ужасного инцидента.

Взрыв произошел в ТЦ города Денау: смотрите видео

Взрыв в доме во Франции: что известно

На юге Франции в ночь на 7 декабря произошел взрыв в трехэтажном многоквартирном доме. После этого здание обвалилось.

В результате инцидента 4 человека оказались в больницах. Еще 5 могут быть под завалами, спасатели ищут их.

К слову, ранее на Бурштынской ТЭС произошел взрыв: смотрите видео