Взрыв на ТЭС произошел еще 28 ноября. Из-за выброса горячей пароводяной смеси и газов из топки котла машинист-обходчик котельного оборудования получил около 60% ожогов кожи.

Важно На Бурштынской ТЭС произошел взрыв: есть пострадавшие

За жизнь мужчины боролись неделю

Пострадавшему оказали первую помощь и отвезли в Ивано-Франковский ожоговый центр.

В Бурштынской ТЭС говорят, что администрация полностью снабжала пострадавшего медикаментами и предоставляла все необходимое. После смерти его родные получат помощь.

Что с другими пострадавшими

Отмечают, что состояние других пострадавших – стабильное. Угрозы для жизни нет.

Что известно о взрыве

На Бурштынской ТЭС Ивано-Франковской области вечером 28 ноября произошел взрыв.

Причиной послужила разгерметизация экранной 6-миллиметровой трубы на котле седьмого энергоблока. Поэтому произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла.

Госпитализировали 4 пострадавших.

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