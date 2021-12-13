Взрыв прогремел утром у входа в православную гимназию Варлаама Серпуховского. Сработала самодельная взрывчатка.
Читайте также В Узбекистане в ТЦ прогремел взрыв: есть жертвы и много раненых
Что известно о пострадавших
Пишут по меньшей мере о 7 пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Mash утверждает, что у шестерых контузия, у одного – закрытая черепно-мозговая травма.
Однако впоследствии российские СМИ отметили, что количество травмированных увеличилось до 12.
Кто устроил взрыв
Сначала СМИ писали о задержании мужчины, который принес бомбу в монастырь. Им оказался якобы 18-летний воспитанник приходской школы. Некоторое время нападавший подавал признаки жизни, а потом затих. К нему боялись подходить, поскольку предполагали, что парень может иметь еще одну бомбу. Ждали саперов.
В телеграм-каналах пишут, что подрывник умер от потери крови.
Место, где произошел взрыв / Фото с телеграм-канала Mash