Російський торговець зброєю, який відсидів у в'язниці США, під час інтерв'ю скаржився на те, що не було петрушки та цибулі у його місці позбавлення волі. Водночас він чомусь забув згадати про тортури, які існують в кремлівських буцегарнях.

За останні місяці кількість ув'язнених у Росії значно зменшилась – відбулось це не через те, що громадяни ворожої держави стали смиренними та почала дотримуватись законів, а внаслідок того, що Путін почав відправляти на війну ув'язнених. Ба більше, у російських ЗМІ з'явилась інформація про те, як "непокірних" катують та змушують все-таки взяти до рук зброю.

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"Кип'ятильники в зад" та інші тортури

Як пишуть деякі ворожі медіа, у Калузькій області ув'язнених били та катували за відмову воювати. У мережі почали з'являтись фото того, як знущаються з людей. На світлинах видно "виховну роботу", яку вирішили провести силовики ворожої держави.



Катування у російських тюрмах / Фото з російських ЗМІ

На кадрах зафіксовано чотирьох в'язнів. Двоє з них сидять у наручниках, притиснувши голову до столу, а третьому – голову притискає до столу силовик у камуфляжному одязі та шоломі. Четвертого в'язня поставили обличчям до стіни.

Наше джерело передало нам фото та відеоматеріали, які самі тюремники знімали для звіту нагору. За кадром залишилися тортури та побиття, які зі зрозумілих причин не зняли на відео. Все це говорить про те, що влада навмисне погіршує становище засуджених у таборах та створює умови для примусу їхати на забій,

– стверджує один з правозахисників.

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Окрім того, відомо, що у російських буцегарнях систематично відбуваються зґвалтування під відеознімання, зокрема такий інцидент стався в тюремній лікарні ОТБ-1 УФСІН, що у Саратовській області, та у СІЗО-1 Іркутська. Деяким чоловікам навіть приставляли гарячий кип'ятильник до заду.

"Тортури" в американських в'язницях

Щоб зрозуміти прогнилу сутність російської ментальності, до цієї теми варто згадати російського контрабандиста Віктора Бута, який певний час був в'язнем американської тюрми через свої злочини. Під час інтерв'ю він поскаржився журналістці на те, що в США його годували лише бургерами та картоплею фрі, а хотів він їсти полуницю, кріп та цибулю.

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Нагадаємо, нещодавно Андрій Вігірінський розповідав про те, чим важливий для Кремля барон та злочинець Віктор Бут. Хоча, ймовірно, скоро він взагалі буде Путіну не потрібен, бо насправді ж не зміг до кінця виконати свою функцію.