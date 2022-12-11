Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, обмін Бута на баскетболістку Бріттні Грайнер є успіхом для демократів і провалом для республіканців. У цьому випадку демократи добре попрацювали на кілька аудиторій виборців.

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Грайнер – баскетболістка, афроамериканка. Вона так чи інакше належить до ЛГБТ-спільноти. Для певної частини американської аудиторії це надзвичайно важливий обмін. Вони готові забути, що Бут колись був збройним бароном. Перекреслили його попередній статус,

– зазначив Вігірінський.

Сумнівно, що Бут зараз буде корисним для Росії

Як наголошує Вігірінський, найімовірніше, Бут зберіг лояльність путінського режиму, не надавши показів американцям. В авторитарних режимах це особливо ціниться.

Однак сумнівно, що Бут зараз буде корисним для окупантів. Він вів активну діяльність близько 15 років тому. За цей час багато чого могло змінитися.

Його цінність значно менша, ніж 14 – 16 років тому, коли він вів діяльність. Зараз його обличчя знає весь світ. Навряд чи можна говорити, що він зараз поїде в "турне" по країнах Африки, Південної Америки в пошуках промислу,

– наголошує Вігірінський.

Попри це, в Росії з радістю прийняли Бута. Йому зараз прогнозують яскраву політичну кар'єру, успіхи тощо.

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