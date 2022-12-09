Серед тих, хто вважає обмін Бута небезпечним, голова Комітету із закордонних справ Сенату від Демократичної партії Боб Менендес. Він назвав угоду "нерівноцінною".
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У США вважають, що Бут повернеться до торгівлі зброєю
За його словами, вихід російського торговця зброєю несе глобальну небезпеку для міжнародної спільноти. Політик зазначив, що громадяни США повинні розуміти небезпеку подорожей до таких країн, як Росія.
Ми не можемо ігнорувати те, що звільнення Бута є глибоко тривожним рішенням. Нам слід припинити запрошувати диктаторські та шахрайські режими використовувати американців за кордоном як розмінну монету, і ми повинні спробувати краще заохочувати американських громадян не їздити до таких місць, як Росія, де вони є основною мішенню для такого роду незаконного затримання,
– сказав Менендес.
Позицію сенатора, за інформацією джерела, розділяють і деякі високопосадовці Пентагону, які майже впевнені, що Бут знову повернеться до торгівлі зброєю.
Що відомо про обмін між Росією і США
- У четвер, 8 грудня, стало відомо, що США та Росія здійснили обмін ув'язненими у форматі "один до одного". З російської колонії було звільнено зірку американського жіночого баскетболу Брітні Грайнер, а замість неї до Росії повернувся відомий на увесь світ торговець зброєю Віктор Бут.
- Посередниками у переговорах про обмін виступили Саудівська Аравія та ОАЕ.
- У США Брут відбував 25-річний термін за змову з метою вбивства громадян США та продаж зброї Революційним збройним силам Колумбії (FARC).
- За даними Los Angeles Times, він мав стосунки з Талібаном та Аль-Каїдою у 1990-х роках. Також він мав зв'язки з ліберійським диктатором Чарльзом Тейлором та Муаммаром Каддафі.
- До арешту у 2008 році був одним із найбільш розшукуваних людей у світі.