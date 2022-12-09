Серед тих, хто вважає обмін Бута небезпечним, голова Комітету із закордонних справ Сенату від Демократичної партії Боб Менендес. Він назвав угоду "нерівноцінною".

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У США вважають, що Бут повернеться до торгівлі зброєю

За його словами, вихід російського торговця зброєю несе глобальну небезпеку для міжнародної спільноти. Політик зазначив, що громадяни США повинні розуміти небезпеку подорожей до таких країн, як Росія.

Ми не можемо ігнорувати те, що звільнення Бута є глибоко тривожним рішенням. Нам слід припинити запрошувати диктаторські та шахрайські режими використовувати американців за кордоном як розмінну монету, і ми повинні спробувати краще заохочувати американських громадян не їздити до таких місць, як Росія, де вони є основною мішенню для такого роду незаконного затримання,

– сказав Менендес.

Позицію сенатора, за інформацією джерела, розділяють і деякі високопосадовці Пентагону, які майже впевнені, що Бут знову повернеться до торгівлі зброєю.

Що відомо про обмін між Росією і США