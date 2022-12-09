Среди тех, кто считает обмен Бута опасным, глава Комитета по иностранным делам Сената от Демократической партии Боб Менендес. Он назвал соглашение "неравноценным".
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В США считают, что Бут вернется к торговле оружием
По его словам, выход российского торговца оружием представляет глобальную опасность для международного сообщества. Политик отметил, что граждане США должны понимать опасность путешествий в такие страны, как Россия.
Мы не можем игнорировать то, что освобождение Бута является глубоко тревожным решением. Нам следует прекратить приглашать диктаторские и мошеннические режимы использовать американцев за границей как разменную монету, и мы должны попытаться лучше поощрять американских граждан не ездить в такие места, как Россия, где они являются основной мишенью для такого рода незаконного задержания,
– сказал Менендес.
Позицию сенатора, по информации источника, разделяют и некоторые чиновники Пентагона, которые почти уверены, что Бут снова вернется к торговле оружием.
Что известно об обмене между Россией и США
- В четверг, 8 декабря, стало известно, что США и Россия совершили обмен заключенными в формате "один к одному". Из российской колонии была освобождена звезда американского женского баскетбола Бритни Грайнер, а вместо нее в Россию вернулся известный на весь мир торговец оружием Виктор Бут.
- Посредниками в переговорах об обмене выступили Саудовская Аравия и ОАЭ.
- В США Брут отбывал 25-летний срок за сговор с целью убийства граждан США и продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC).
- По данным Los Angeles Times, он общался с Талибаном и Аль-Каидой в 1990-х годах. Также у него были связи с либерийским диктатором Чарльзом Тейлором и Муаммаром Каддафи.
- До ареста в 2008 году был одним из самых разыскиваемых людей в мире.