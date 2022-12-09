Среди тех, кто считает обмен Бута опасным, глава Комитета по иностранным делам Сената от Демократической партии Боб Менендес. Он назвал соглашение "неравноценным".

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В США считают, что Бут вернется к торговле оружием

По его словам, выход российского торговца оружием представляет глобальную опасность для международного сообщества. Политик отметил, что граждане США должны понимать опасность путешествий в такие страны, как Россия.

Мы не можем игнорировать то, что освобождение Бута является глубоко тревожным решением. Нам следует прекратить приглашать диктаторские и мошеннические режимы использовать американцев за границей как разменную монету, и мы должны попытаться лучше поощрять американских граждан не ездить в такие места, как Россия, где они являются основной мишенью для такого рода незаконного задержания,

– сказал Менендес.

Позицию сенатора, по информации источника, разделяют и некоторые чиновники Пентагона, которые почти уверены, что Бут снова вернется к торговле оружием.

Что известно об обмене между Россией и США