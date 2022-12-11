Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, обмен Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер является успехом для демократов и провалом для республиканцев. В этом случае демократы хорошо поработали на несколько аудиторий избирателей.

К теме Россия обменяла спортсменку на "торговца смертью" Виктора Бута: что о нем известно

Грайнер – баскетболистка, афроамериканка. Она так или иначе относится к ЛГБТ-сообществу. Для определенной части американской аудитории это очень важный обмен. Они готовы забыть, что Бут когда-то был вооруженным бароном. Перечеркнули его предыдущий статус,

– отметил Вигиринский.

Сомнительно, что Бут сейчас будет полезен России

Как отмечает Вигиринский, вероятнее всего, Бут сохранил лояльность путинского режима, не представив показаний американцам. В авторитарных режимах это особенно ценится.

Однако сомнительно, что Бут сейчас будет полезен оккупантам. Он вел активную деятельность около 15 лет назад. За это время многое могло измениться.

Его ценность значительно меньше, чем 14-16 лет назад, когда он вел деятельность. Теперь его лицо знает весь мир. Вряд ли можно говорить, что он сейчас поедет в "турне" по странам Африки, Южной Америки в поисках промысла,

– подчеркивает Вигиринский.

Тем не менее в России с радостью приняли Бута. Ему сейчас прогнозируют яркую политическую карьеру, успехи и т.д.

Зачем Путин спас торговца смертью Бута – объясняет Вигиринский: смотрите видео

США обменяли Бута на Грайнер: коротко