Що відзначають 5 листопада: кого вшановує церква та які пам'ятні дні встановлені

Календар у листопаді об'єднує чимало дат, які мають особливе значення для історії, культури та суспільства. 5 листопада нагадує про відданість християнській вірі та збереження мовної спадщини.

За новоюліанським календарем цього дня православні віряни вшановують мучеників Галактіона та Єпістимію, а також апостолів від сімдесяти та святителя Григорія Олександрійського. Також у цей день є кілька важливих міжнародних свят.

Яке церковне свято 5 листопада

За новим церковним календарем 5 листопада Православна Церква України вшановує пам'ять мучеників Галактіона та Єпістимії, які жили у III столітті. За церковним житієм, Галактіон народився в заможній і знатній родині в місті Емесі. Його батька звали Клітофон, а матір – Левкіпія. Спочатку батьки були язичниками, але згодом прийняли християнство та виховали сина у вірі.

Коли Галактіону виповнилося 24 роки, батько вирішив його одружити й знайшов наречену – красиву та знатну дівчину на ім'я Єпістимія. Однак Галактіон прагнув чернечого життя. Він розповів дівчині про християнство, навернув її до віри та охрестив. Згодом обоє вирішили присвятити себе Богові й оселилися в окремих чоловічому та жіночому монастирях.



Яких мучеників згадує церква 5 листопада / Magnific

Коли почалися переслідування християн, Галактіона схопили. Єпістимія, дізнавшись про це, попросила дозволу піти за ним, щоб розділити його страждання. Обоє відмовилися зректися віри й загинули мученицькою смертю.

Також цього дня згадують апостолів від сімдесяти Патрова, Єрма, Лина, Гая та Філолога, які належали до ранніх проповідників християнства. Ще один святий, якого вшановують 5 листопада, – святитель Григорій, архієпископ Олександрійський.

Які міжнародні свята відзначають 5 листопада

Всесвітній день ромської мови. Цю дату ЮНЕСКО проголосила у 2015 році, щоб привернути увагу до збереження ромської мови та культури. Свято нагадує про важливість мовного різноманіття, підтримки ромських громад і передавання їхньої культурної спадщини наступним поколінням.

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. 5 листопада також присвячене підвищенню обізнаності про цю стихію. Мета цього Дня – нагадати про важливість систем раннього попередження, планів евакуації та підготовки населення до природних катастроф.

Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти, зокрема кібербулінгом. Цю дату започаткували держави – члени ЮНЕСКО. Її відзначають щороку в перший четвер листопада, тому у 2026 році вона припадає саме на 5 листопада.

День присвячений проблемі цькування серед дітей і підлітків, зокрема в інтернеті. Він покликаний привернути увагу до необхідності створення безпечного освітнього середовища, у якому учні не стикаються з приниженням, дискримінацією та залякуванням.

Раніше 24 Канал опублікував календар на листопад зі святами.