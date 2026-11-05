Что отмечают 5 ноября: кого почитает церковь и какие памятные даты установлены

По новоюлианскому календарю в этот день православные верующие чтят мучеников Галактиона и Епистимию, а также апостолов от семидесяти и святителя Григория Александрийского. Кроме того, в этот день отмечается несколько важных международных праздников.

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Какой церковный праздник 5 ноября

По новому церковному календарю 5 ноября Православная Церковь Украины чтит память мучеников Галактиона и Епистимии, живших в III веке. Согласно церковному житию, Галактион родился в богатой и знатной семье в городе Эмесе. Его отца звали Клитофон, а мать – Левкипия. Сначала родители были язычниками, но впоследствии приняли христианство и воспитали сына в вере.

Когда Галактиону исполнилось 24 года, отец решил женить его и нашел невесту – красивую и знатную девушку по имени Епистимия. Однако Галактион стремился к монашеской жизни. Он рассказал девушке о христианстве, обратил ее в веру и крестил. Впоследствии оба решили посвятить себя Богу и поселились в отдельных мужском и женском монастырях.

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Каких мучеников поминает Церковь 5 ноября / Magnific

Когда начались гонения на христиан, Галактиона схватили. Епистимия, узнав об этом, попросила разрешения последовать за ним, чтобы разделить его страдания. Оба отказались отречься от веры и погибли мученической смертью.

Также в этот день поминают апостолов из числа семидесяти: Патрова, Ерма, Лина, Гая и Филолога, которые были одними из первых проповедников христианства. Еще один святой, которого почитают 5 ноября, – святитель Григорий, архиепископ Александрийский.

Какие международные праздники отмечаются 5 ноября

Всемирный день ромского языка. Эту дату ЮНЕСКО провозгласила в 2015 году, чтобы привлечь внимание к сохранению ромского языка и культуры. Праздник напоминает о важности языкового разнообразия, поддержки ромских общин и передачи их культурного наследия следующим поколениям.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. 5 ноября также посвящено повышению осведомленности об этой стихии. Цель этого Дня – напомнить о важности систем раннего предупреждения, планов эвакуации и подготовки населения к природным катастрофам.

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Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях, в частности с кибербуллингом. Эту дату учредили государства – члены ЮНЕСКО. Ее отмечают ежегодно в первый четверг ноября, поэтому в 2026 году она приходится именно на 5 ноября.

День посвящен проблеме травли среди детей и подростков, в частности в интернете. Он призван привлечь внимание к необходимости создания безопасной образовательной среды, в которой учащиеся не сталкиваются с унижением, дискриминацией и запугиванием.

Ранее 24 Канал опубликовал календарь на ноябрь с праздниками.