Календарь праздников на третий месяц осени – 2026 года: будут ли дополнительные выходные в ноябре

В то же время у граждан будет возможность как следует отдохнуть. О праздниках, которые украинцы будут отмечать в ноябре 2026 года, рассказывает 24 Канал.

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Календарь праздников на ноябрь 2026 года

1 ноября – День рождения Европейского Союза, День вегана, а также День работника социальной сферы.

2 ноября – Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.

3 ноября – День инженерных войск Украины.

4 ноября – День железнодорожника Украины.

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

8 ноября – Международный день пианиста и День десантно-штурмовых войск.

9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства и Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.

10 ноября – Международный день бухгалтера и Всемирный день молодежи.

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12 ноября – День специалиста по безопасности.

14 ноября – Международный день логопеда и Всемирный день борьбы с диабетом.

15 ноября – День начала Рождественского поста, День работников сельского хозяйства и Всемирный день памяти жертв ДТП.

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи, Международный день терпимости.

17 ноября – Международный день студентов.

18 ноября – День сержанта ВСУ.

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы и День стекольщика.

20 ноября – Всемирный день ребенка.

21 ноября – День достоинства и свободы.

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

27 ноября – День основания Национальной академии наук и Черная пятница.

28 ноября – День работника финансового мониторинга и День памяти жертв Голодоморов.

30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Когда будут выходные в ноябре 2026 года / Фото с сайта "Украинские календари"

Будут ли дополнительные выходные в ноябре 2026 года

Уже пятый год Украина находится в состоянии военного положения, поэтому дополнительных выходных в ноябре не будет.

Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 9 дней: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноября.

В то же время граждане будут работать 21 день: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 и 30 ноября.