Яке свято 6 листопада: про кого згадують віряни та що віщують прикмети

Листопад у давнину вважався часом остаточного переходу від осені до зими. Наші предки уважно спостерігали за погодою, адже намагалися за природними явищами передбачити, коли прийдуть морози та якою буде зима.

6 листопада православні віряни в Україні за новоюліанським календарем вшановують святителя Павла, патріарха Константинопольського, преподобного Луку Києво-Печерського та інших святих. Також із цією датою пов'язують народні погодні спостереження, а у світі відзначають кілька важливих дат.

Яке церковне свято 6 листопада

За новоюліанським календарем 6 листопада Православна Церква України вшановує святителя Павла, патріарха Константинопольського, сповідника, преподобного Луку, економа Києво-Печерського, мучениць Текусу, Олександру, Полактію, Клавдію, Євфрасію, Афанасію та Мотрону, а також преподобного Луку Тавроменійського.

Святитель Павло жив у IV столітті та походив із міста Солунь. Він був пресвітером і служив патріарху Олександру Константинопольському. Після смерті останнього Павла обрали його наступником.



Кого вшановує церква 6 листопада / Фото Magnific

У той час у Візантійській імперії поширювалося аріанство – релігійне вчення, яке заперечувало рівність Бога-Сина з Богом-Отцем. Павло виступав проти нього та захищав православне віровчення. Через це святителя кілька разів усували з патріаршого престолу та відправляли у вигнання.

Зрештою Павла заслали до міста Кукуз у Вірменії. За церковним переданням, у 350 році під час богослужіння на нього напали прихильники аріанства та задушили власним омофором. Саме за непохитність у вірі святителя називають сповідником.

Народні прикмети 6 листопада

У народному календарі пам'ять святителя Павла пов'язували з назвою Павло Льодостав. За старим стилем його вшановували 19 листопада – саме тоді в багатьох місцевостях уже очікували перших морозів та появи криги на водоймах.

Наші предки вірили, що безвітряна погода цього дня віщує наближення морозів. Також саму появу льоду на річках та озерах сприймали як ознаку остаточного приходу зими.

Хто святкує іменини 6 листопада

За календарями іменин на 2026 рік 6 листопада День ангела відзначають: Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Єфросинія, Клавдія, Ніна та Олександра.

Які свята та пам'ятні дати зафіксовані 6 листопада

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. Цю пам'ятну дату Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 листопада 2001 року. Відтоді її щороку відзначають 6 листопада, щоб привернути увагу до екологічних наслідків воєн і збройних конфліктів.

Також 6 листопада в Україні згадують визволення Києва від нацистських загарбників. У цей день 1943 року радянські війська завершили Київську наступальну операцію та витіснили нацистські сили зі столиці. Окупація міста тривала 778 днів – від вересня 1941 року до листопада 1943-го. Ця дата є пам’ятною для українського народу.

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