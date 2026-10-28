Календар Днів ангела на листопад 2026 року: хто святкуватиме свої іменини

Календар днів ангела у листопаді / Колаж 24 Каналу

Вже за кілька днів настане довгоочікуваний кінець осені. У листопаді чимало вірян відзначатимуть День ангела – особливе свято, присвячене святому покровителю, на честь якого людині дають ім'я.

З переходом Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар дати більшості релігійних свят, зокрема й Днів ангела, змістилися. Тому зараз особливо важливо мати під рукою оновлений розклад, щоб не пропустити свято рідних, друзів чи колег. Дивіться зручний та актуальний календар іменин на листопад – у нашому матеріалі. Реклама Adv У кого будуть іменини у листопаді 2026 року 1 листопада – Іван, Яків, Юліан, Феодор, Кузьма, Дем'ян. 2 листопада – Маркіян. 3 листопада – Георгій. 4 листопада – Павло. 5 листопада – Григорій, Галактіон. 6 листопада – Лука, Олександра, Клавдія, Павло. 7 листопада – Євгеній, Максим, Антон, Афанасія, Никон. 8 листопада – Михайло. 9 листопада – Олександр, Антон, Феокіст. 10 листопада – Орест, Родіон, Олімп, Костянтин, Георгій. 11 листопада – Віктор, Вікентій, Федір, Стефанида. Реклама 12 листопада – Іван, Григорій. 13 листопада – Іван, Антон, Герман. 14 листопада – Пилип, Феодор. 15 листопада – Дмитро. 16 листопада – Матвій. 17 листопада – Григорій. 18 листопада – Роман, Платон. 19 листопада – Варлаам, Іларіон, Авдій. 20 листопада – Остап, Анатолій, Іван, Анна, Григорій. 21 листопада – Марія. 22 листопада – Филимон, Архип, Валерій. 23 листопада – Григорій, Феодор, Олександр. 24 листопада – Катерина, Августа, Порфирій, Філофей, Меркурій. 25 листопада – Климент, Петро. 26 листопада – Яків, Юрій. 27 листопада – Роман. 28 листопада – Стефан, Василь, Григорій, Іван. 29 листопада – Іван, Григорій. 30 листопада – Андрій. Раніше ми розповідали, коли святкуватимуть Михайлів день в Україні у 2026 році.

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