Коли відзначають Собор Архістратига Михаїла у 2026 році: нова дата, історія та традиції свята

24 Канал розповідає детальніше, коли тепер настає Михайлів день, чому він має таке важливе значення для вірян і які давні традиції цього свята.

Реклама Adv

Коли буде Михайлів день у 2026 році

1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. Через це рішення дати всіх неперехідних свят змістили на 13 днів раніше. Раніше українці масово святкували Михайлів день 21 листопада. Втім, вже четвертий рік це велике церковне свято припадає на 8 листопада.

У цей день заведено прославляти архангела Михаїла. Згідно з біблійними переказами, він очолює всі дев'ять ангельських чинів. Слово "архістратиг" підкреслює статус глави небесних сил та головного воїна, який бореться на боці добра. Водночас Собор символізує єдність усіх ангелів на чолі з Михаїлом. Разом вони служать Богу та прославляють Святу Трійцю.

Реклама

Архістратиг Михаїл / Фото Православної Церкви України

Люди зазвичай звертаються до архістратига з проханнями про захист від ворогів, зцілення важких хвороб і зміцнення духовної сили. До того ж цей день щороку нагадує кожному про неминучу перемогу світла над темрявою.

Що цікаво, наші предки пов'язували Михайлів день з початком зими. До цього часу селяни повністю завершували основні роботи у полі та могли трохи перепочити. У день свята господині обов'язково пекли свіжий хліб і ліпили смачні пироги. Люди влаштовували пишні застілля та запрошували в дім багато гостей. Крім цього, віряни завершували всі конфлікти та налагоджували добрі стосунки з рідними. Також кожен намагався більше допомагати нужденним людям.

До речі, а чи знаєте ви, що віщує сніг на Михайла?