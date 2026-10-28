Календарь Дней ангела на ноябрь 2026 года: кто будет отмечать свои именины

Календарь Дней ангела в ноябре / Коллаж 24 Канала

Уже через несколько дней наступит долгожданный конец осени. В ноябре многие верующие будут отмечать День ангела – особый праздник, посвященный святому покровителю, в честь которого человеку дают имя.

С переходом Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь даты большинства религиозных праздников, в том числе и дней ангела, сместились. Поэтому сейчас особенно важно иметь под рукой обновленное расписание, чтобы не пропустить праздник родных, друзей или коллег. Смотрите удобный и актуальный календарь именин на ноябрь – в нашем материале. Реклама Adv У кого будут именины в ноябре 2026 года 1 ноября – Иван, Иаков, Юлиан, Феодор, Кузьма, Демьян. 2 ноября – Маркиян. 3 ноября – Георгий. 4 ноября – Павел. 5 ноября – Григорий, Галактион. 6 ноября – Лука, Александра, Клавдия, Павел. 7 ноября – Евгений, Максим, Антон, Афанасия, Никон. 8 ноября – Михаил. 9 ноября – Александр, Антон, Феокист. 10 ноября – Орест, Родион, Олимп, Константин, Георгий. 11 ноября – Виктор, Викентий, Федор, Стефанида. Реклама 12 ноября – Иван, Григорий. 13 ноября – Иван, Антон, Герман. 14 ноября – Филипп, Феодор. 15 ноября – Дмитрий. 16 ноября – Матвей. 17 ноября – Григорий. 18 ноября – Роман, Платон. 19 ноября – Варлаам, Иларион, Авдий. 20 ноября – Остап, Анатолий, Иван, Анна, Григорий. 21 ноября – Мария. 22 ноября – Филимон, Архип, Валерий. 23 ноября – Григорий, Феодор, Александр. 24 ноября – Екатерина, Августа, Порфирий, Филофей, Меркурий. 25 ноября – Климент, Петр. 26 ноября – Иаков, Юрий. 27 ноября – Роман. 28 ноября – Стефан, Василий, Григорий, Иван. 29 ноября – Иван, Григорий. 30 ноября – Андрей. Ранее мы рассказывали, когда будут отмечать день Михаила в Украине в 2026 году.

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