Чи дійсно можна носити хрестик бабусі: що робити з прикрасами померлих

Багато українців вагаються, чи варто одягати натільний хрестик або сережки, які дісталися від померлих родичів. Адже навколо цього існує чимало забобонів.

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці розвіяв міфи та чітко пояснив власну позицію щодо спадкових прикрас.

Чи можна носити прикраси померлих родичів

Отець Олексій запевнив, що Церква дозволяє носити срібний хрестик померлої бабусі. За його словами, такі речі – насамперед тепла згадка про близьких. Водночас він нагадав, що сам по собі хрестик є лише зовнішнім виявом віри. Значно важливіше те, що всередині. Як зауважив Філюк, справжнє ж богошанування потребує щирої довіри до Бога, читання Євангелія та життя за християнськими принципами, а не просто наявності символу на шиї.

Рідні відходять у вічність, але спогади про них продовжують жити. Якщо бабуся залишила вам будь-яку прикрасу, наприклад, хрестик або сережки, ви можете сміливо їх одягати. Священник порадив відкинути всі страхи та не боятися наслідків. Він згадав слова з Книги Проповідника, нагадуючи, що померлі вже не мають місця під сонцем, а їхня любов та ненависть зникли назавжди. Натомість живим священник порекомендував продовжувати свій земний шлях, молитися та дбати про спасіння душі.

Днями наша редакція вже розповідала, чи можна вішати портрети померлих вдома.