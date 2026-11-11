Священник ПЦУ пояснив, чи дійсно можна прикрашати стіни фотографіями померлих

Дехто вірить, що такі портрети здатні накликати біду або притягнути негативну енергетику. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці відповів на поширені запитання вірян і пояснив, чи справді варто боятися старих світлин на стінах.

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Чи можна вішати портрети померлих на стінах

Священник ПЦУ Олексій Філюк зазначив, що розвішувати портрети померлих людей у будинку цілком дозволяється. Церква не бачить у цьому жодного гріха чи містичної небезпеки. Втім, священнослужитель наголосив, що любов до близьких варто проявляти насамперед за їхнього життя. Він закликав людей частіше відвідувати своїх рідних, спілкуватися з ними та дарувати тепло, поки вони ще поруч. За словами отця Олексія, після смерті людям уже абсолютно все одно, висять їхні фотографії на стінах чи ні.

Філюк також звернув увагу на те, що багато українців залишаються дуже забобонними у таких питаннях. Він нагадав слова Ісуса Христа про те, що у Бога взагалі немає мертвих, адже всі живі. Тому страх перед портретами померлих родичів не має під собою жодного релігійного підґрунтя. Духовний наставник підкреслив, що кожна людина має право самостійно вирішувати, як їй комфортніше зберігати пам'ять про своїх предків.

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На думку Олексія Філюка, будинок – це особиста зона комфорту кожної родини. Якщо людям подобається, коли зі стін на них дивляться померлі родичі, то такі портрети можуть сміливо залишатися на своїх місцях. Проте сам священник зізнався, що особисто він не є прихильником такої традиції. Йому більше подобається зберігати фотографії померлих близьких у спеціальному альбомі. Коли в нього виникає бажання згадати когось, він просто відкриває альбом і переглядає старі світлини.

Насамкінець представник церкви підсумував, що це питання є виключно особистою справою кожного. Вибір між портретами на стіні та сімейним фотоальбомом залежить лише від ваших власних уподобань і відчуття комфорту.

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