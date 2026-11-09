Чи приносить підкова щастя: точна відповідь священника ПЦУ про популярний домашній оберіг

Однак представники духовенства мають зовсім інший погляд на цю поширену традицію. Днями священник Православної Церкви України Юліан Тимчук у своєму інстаграмі відповів на запитання вірян і пояснив справжнє значення цього металевого виробу в сучасному домі.

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Чи можна вішати підкову вдома, щоб притягнути щастя

Священник ПЦУ Юліан Тимчук розповів, що наявність підкови біля порога або в автомобілі зовсім не гарантує безхмарного життя власникам. Однак навіть тварини носять ці металеві набійки зовсім не заради удачі. Господарі підковують коней виключно з практичною метою. Це допомагає захистити копита тварин від пошкоджень під час пересування твердими дорогами або під час перевезення важких вантажів.

Отець Юліан також звернув увагу на цікавий парадокс щодо правильного розташування цього оберега. Деякі забобонні люди вірять, що певне положення виробу притягує радість. А якщо перевернути предмет іншим боком, то він почне приносити родині гроші.

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Юліан Тимчук щиро дивується такій логіці та ставить риторичне запитання: невже фінанси стали для суспільства дорожчими за щастя?

Наприкінці представник церкви закликав українців позбутися хатніх талісманів. Щастя у житті зовсім не залежить від різноманітних оберегів чи напрямку їхнього розташування на стіні. Юліан Тимчук порадив зняти всі подібні предмети та наповнити свою душу щирою молитвою. Тільки віра у Спасителя здатна подарувати людині справжню радість.

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