Чи гріх читати сучасні романи про магію та чаклунів: пояснення священника

Про це детальніше – розповів католицький священник Микола Мишовський на ютуб-каналі CREDO. У книгах у жанрі фентезі герої часто застосовують магічні ритуали, укладають угоди з темними силами або спілкуються з вигаданими богами.

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Чи гріх читати книжки про магію

Священник Римо-Католицької Церкви Микола Мишовський пояснив, що елементи надприродного містять навіть звичні дитячі казки. Історія про чарівного Колобка чи політ Баби Яги також репрезентують чаклунство, але ніхто не влаштовує масове спалення фольклорних збірок.

Духівник підкреслив, що художня вигадка суттєво відрізняється від реальних окультних практик чи езотерики, яких справді треба категорично уникати. Читачі мають оцінювати літературний твір за його мораллю. Якщо сюжет вчить розпізнавати добро та показує трагічні наслідки угод зі злом, така історія не несе духовної загрози.

Водночас отець Микола суворо застеріг від літератури з відвертими еротичними сценами або пропагандою розмитих життєвих орієнтирів. Саме такі деталі непомітно руйнують світогляд молоді та спотворюють сприйняття базових цінностей.

Священник РКЦ про книги в жанрі фентезі: дивіться відео онлайн

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