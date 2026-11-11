Священник ПЦУ объяснил, можно ли украшать стены фотографиями умерших

Некоторые считают, что такие портреты могут навлечь беду или привлечь негативную энергетику. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке ответил на распространенные вопросы верующих и объяснил, действительно ли стоит бояться старых фотографий на стенах.

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Можно ли вешать портреты умерших на стенах

Священник ПЦУ Алексей Филюк отметил, что вешать портреты умерших людей в доме вполне разрешается. Церковь не видит в этом никакого греха или мистической опасности. Впрочем, священнослужитель подчеркнул, что любовь к родным стоит проявлять прежде всего при их жизни. Он призвал людей чаще навещать своих родных, общаться с ними и дарить тепло, пока они еще рядом. По словам отца Алексея, после смерти людям уже совершенно все равно, висят ли их фотографии на стенах или нет.

Филюк также обратил внимание на то, что многие украинцы остаются очень суеверными в таких вопросах. Он напомнил слова Иисуса Христа о том, что у Бога вообще нет мертвых, ведь все живы. Поэтому страх перед портретами умерших родственников не имеет под собой никакого религиозного основания. Духовный наставник подчеркнул, что каждый человек имеет право самостоятельно решать, как ему удобнее хранить память о своих предках.

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По мнению Алексея Филюка, дом – это личная зона комфорта каждой семьи. Если людям нравится, когда со стен на них смотрят умершие родственники, то такие портреты могут смело оставаться на своих местах. Однако сам священник признался, что лично он не является сторонником такой традиции. Ему больше нравится хранить фотографии умерших близких в специальном альбоме. Когда у него возникает желание вспомнить кого-то, он просто открывает альбом и просматривает старые снимки.

В заключение представитель церкви подытожил, что этот вопрос является исключительно личным делом каждого. Выбор между портретами на стене и семейным фотоальбомом зависит только от ваших собственных предпочтений и чувства комфорта.

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