Забута класика 70-х: які чоловічі імена пів століття тому були в тренді, а тепер зникли

Мода на дитячі імена змінюється так само стрімко, як і тренди в одязі чи зачісках. Те, що 50 років тому батьки вважали звичною класикою, нині звучить на дитячих майданчиках доволі рідко.

У сучасному світі такі милозвучні імена можуть стати чудовою альтернативою сучасним трендам, про що пише видання Meglepetes.

Чоловічі імена, які були популярними у 1970-х

На початку 1970-х років в Угорщині беззаперечним лідером серед чоловічих імен був Ласло. Одразу за ним у першій п'ятірці йшли Золтан, Іштван, Аттіла та Йожеф. Ця класика не зникла з ужитку остаточно, однак нині батьки обирають її в рази рідше, ніж пів століття тому.

Якщо ж поглянути трохи далі за межі першої п'ятірки, можна знайти ще більше цікавих варіантів. Пів століття тому батьки називали так синів без зайвих роздумів, а зараз ці імена стали рідкістю. Вони чудово вписуються в сучасну мову, але дозволяють дитині вирізнятися серед однолітків.

Контраст між поколіннями стає особливо помітним, якщо порівняти минуле з теперішніми вподобаннями. Сучасні імена, наприклад, Домінік, Ноель, Бенетт чи Нолен, у 70-х роках узагалі не були популярними. Тодішні батьки віддавали перевагу традиційному звучанню та рідко експериментували з іншомовними формами. Через п'ятдесят років ситуація змінилася з точністю до навпаки. Нині родини частіше шукають іноземні та милозвучні варіанти, тоді як звичні колись імена повільно зникають.

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