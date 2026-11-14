Природжені інтелектуали: 4 імені, власники яких вражають надзвичайним розумом

24 Канал зібрав добірку імен, які належать тим, хто завжди знаходить правильний вихід із будь-якої життєвої ситуації.

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Віктор

Це сильне ім'я має латинське походження та означає "переможець". Його власники відзначаються надзвичайною цілеспрямованістю, вміють мислити стратегічно та впевнено прораховують усі кроки наперед. У критичних ситуаціях Віктори завжди зберігають холодний розум і швидко генерують успішні ідеї, які допомагають їм здобувати перемогу за будь-яких обставин.

Микола

Таке давньогрецьке ім'я означає "переможець народів". Миколи виростають дуже розсудливими особистостями, які цінують порядок у думках і мають глибокі аналітичні здібності. Ці чоловіки легко засвоюють нову інформацію та часто стають справжніми експертами у своїх професіях завдяки вродженій допитливості й феноменальній пам'яті.

Ганна

Ім'я Ганна прийшло до нас з івриту, а фахівці перекладають його як "благодать" або "милість". Такі дівчата вражають оточення своєю мудрістю та здатністю читати людей як відкриту книгу. За їхньою спокійною вдачею ховається потужний інтелект, який допомагає їм об'єктивно оцінювати складні обставини та ухвалювати максимально правильні рішення.

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Марія

Це величне ім'я має давньоєврейське коріння та означає "бажана" або "пані". Марії володіють гострою інтуїцією, яка чудово доповнює їхній раціональний склад розуму. Вони вміють глибоко аналізувати події, завжди бачать справжню суть речей і приємно дивують співрозмовників своїм широким світоглядом та блискучою ерудицією.

Імена найрозумніших людей / Фото Magnific

Днями наша редакція розповідала про імена, які належать найрозумнішим жінкам.