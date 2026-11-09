Лідерський характер і незламний дух: 3 забуті чоловічі імена, що стали новим трендом в Україні

Старовинні імена знову масово лунають на дитячих майданчиках, адже вони звучать мужньо, мають глибокий зміст та наділяють хлопчиків потужною енергетикою, пише 24 Канал.

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Маркіян

Таке ім'я походить з латинської мови та означає "присвячений Марсу". У сучасному світі так називають відважних і сміливих хлопців, харизма яких зачаровує багатьох. Представники цього імені щодня демонструють лідерські якості та вправно керують командою. Крім цього, Маркіяни володіють чудовою здатністю критично мислити.

Платон

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "широкоплечий" або "просторий". У давнину так нерідко називали чоловіків, які мали філософський погляд на життя. Власники цього імені зазвичай полюбляють дізнаватися щось нове та ніколи не бояться занурюватися у вивчення складних питань. Платони іноді виглядають дещо замкнутими, але вони завжди віддані тим, кого щиро люблять.

Дем'ян

Таке ім'я прийшло до нас з античної культури та перекладається як "приборкувач". Дем'яни виростають цілеспрямованими та наполегливими чоловіками, які легко долають будь-які перешкоди. Вони цінують чесність, вміють відстоювати власну думку та завжди готові підтримати друзів.

Красиві чоловічі імена / Фото Magnific

Днями ми розповідали про милозвучні чоловічі імена, які починаються на літеру "Т".