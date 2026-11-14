Прирожденные интеллектуалы: 4 имени, обладатели которых поражают необыкновенным умом

24 Канал собрал подборку имен, которые присущи тем, кто всегда находит правильный выход из любой жизненной ситуации.

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Виктор

Это сильное имя имеет латинское происхождение и означает "победитель". Его обладатели отличаются необычайной целеустремленностью, умеют мыслить стратегически и уверенно просчитывают все шаги наперед. В критических ситуациях Викторы всегда сохраняют холодный ум и быстро придумывают удачные идеи, которые помогают им одерживать победу при любых обстоятельствах.

Николай

Это древнегреческое имя означает "победитель народов". Николаи вырастают очень рассудительными личностями, которые ценят порядок в мыслях и обладают глубокими аналитическими способностями. Эти мужчины легко усваивают новую информацию и часто становятся настоящими экспертами в своих профессиях благодаря врожденной любознательности и феноменальной памяти.

Анна

Имя Анна пришло к нам из иврита, а специалисты переводят его как "благодать" или "милость". Такие девушки поражают окружающих своей мудростью и способностью читать людей как открытую книгу. За их спокойным нравом скрывается мощный интеллект, который помогает им объективно оценивать сложные обстоятельства и принимать максимально правильные решения.

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Мария

Это величественное имя имеет древнееврейские корни и означает "желанная" или "госпожа". Марии обладают острой интуицией, которая прекрасно дополняет их рациональный склад ума. Они умеют глубоко анализировать события, всегда видят истинную суть вещей и приятно удивляют собеседников своим широким кругозором и блестящей эрудицией.

Имена самых умных людей / Фото Magnific

На днях наша редакция рассказывала об именах, которые носят самые умные женщины.