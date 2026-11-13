Ученые назвали 5 имен, которые носят только самые умные женщины: проверьте, есть ли ваше в списке

Французский исследовательский портал Intelligence.fr изучил огромное количество результатов тестов на IQ, пишет издание Grazia. Эксперты сразу же подчеркивают, что набор букв в паспорте не делает человека гением.

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Однако психологи, в частности специалисты из Калифорнийского университета, подтверждают существование так называемого "эффекта ярлыка". Люди с высоким когнитивным уровнем очень тщательно подбирают имена для своих детей, отдавая предпочтение вариантам, которые ассоциируются со стабильностью, надежностью и интеллектом.

Женские имена, которые носят самые умные

Исследования в области социальной психологии доказывают, что человеческий мозг гораздо лучше воспринимает простые и понятные вещи. Ученые называют это легкостью восприятия. Когда мы легко читаем и произносим слово, оно автоматически кажется нам более правильным и вызывает доверие.

Ученые выделили пять конкретных имен, которые больше всего любит интеллектуальная элита. Первое из них – Ирен или Ирина. Оно происходит от греческого слова "мир" и гармонично звучит на многих языках. Что интересно, Мария Кюри так назвала свою дочь, которая впоследствии также получила Нобелевскую премию по химии.

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Второе имя – Клара. Оно имеет латинские корни и означает "светлая" или "ясная". Такое слово сразу ассоциируется с прямолинейностью, прозрачностью и идеальным порядком.

Третью позицию занимает имя Елена. Оно пришло к нам из Древней Греции и трактуется как "солнечный свет". На дипломе или визитке оно всегда выглядит авторитетно и элегантно.

Женские имена, указывающие на интеллект / Фото Magnific

Четвертое место исследователи отдали имени Ливия. Оно имеет римское происхождение, звучит коротко, сильно и в то же время достаточно изящно для любой профессии.

Завершает эту подборку имя Диана, которое принадлежало античной богине охоты. Оно символизирует абсолютную независимость, силу и рациональность. Такие женщины всегда демонстрируют решительность и присутствие духа.

Важно отметить, что ни одно из этих имен не гарантирует автоматического успеха. Однако они дают своим обладательницам незаметное социальное преимущество, ведь помогают формировать максимально положительное первое впечатление в обществе.

Кстати, некоторые украинские имена пришли к нам от викингов.