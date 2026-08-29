З Днем ангела Івана 2026 – гарні листівки, вірші та проза для привітання

Є люди, які пам’ятають імена всіх своїх друзів, родичів і навіть сусіда з третього поверху. А є Івани – люди, яким у цей день точно не вдасться сховатися від десятків привітань у телефоні. День ангела – чудовий привід нагадати близькій людині, що про неї пам’ятають, люблять і бажають усього найкращого.

Тож якщо серед ваших рідних чи друзів є Іван, саме час написати йому кілька теплих слів. 24 Канал зібрав прості та щирі привітання з Днем ангела Івана.

Привітання з Днем ангела Івана своїми словами

Іване, з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч і береже тебе від усього поганого. Обіймаю, миру й добра тобі!

Іване, вітаю зі святом! Бажаю здоров'я, спокою в душі та щоб усе задумане вдавалося. Ти заслуговуєш на найкраще.

З Днем ангела, Ваню! Хай в твоєму житті буде більше приводів усміхатись і менше — приводів хвилюватись. Люблю тебе.

Іване, з іменинами! Нехай ангел-хоронитель дає тобі сили в складні дні і радість — у прості. Все буде добре.

Ваню, зі святом! Бажаю тобі тепла, підтримки рідних і щоб серце завжди було спокійним. Обіймаю міцно.

Привітання з Днем ангела Івана українською

***

З днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

З іменинами, Іване!

Хай щастить тобі у всьому,

Радість йде твоєю домівкою,

Ангел хай тебе оберігає,

І удачу посилає!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

Привітання з Днем ангела Івана картинки

з днем З Днем ангела Івана привітання / Фото Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ангела Івана своїми словами / Фото Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Івана картинки / Фото Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Івана привітання/ Фото Колаж 24 Каналу



До речі, у нас є ще одна добірка привітань з Днем ангела Івана – там більше теплих, коротких і душевних побажань. Тож можна не зупинятися на одному "Здоров’я, щастя, всього найкращого" і знайти слова, які справді підійдуть саме вашому Івану.



