З Днем ангела Івана 2026 – гарні листівки, вірші та проза для привітання
Є люди, які пам’ятають імена всіх своїх друзів, родичів і навіть сусіда з третього поверху. А є Івани – люди, яким у цей день точно не вдасться сховатися від десятків привітань у телефоні. День ангела – чудовий привід нагадати близькій людині, що про неї пам’ятають, люблять і бажають усього найкращого.
Тож якщо серед ваших рідних чи друзів є Іван, саме час написати йому кілька теплих слів. 24 Канал зібрав прості та щирі привітання з Днем ангела Івана.
Привітання з Днем ангела Івана своїми словами
- Іване, з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч і береже тебе від усього поганого. Обіймаю, миру й добра тобі!
- Іване, вітаю зі святом! Бажаю здоров'я, спокою в душі та щоб усе задумане вдавалося. Ти заслуговуєш на найкраще.
- З Днем ангела, Ваню! Хай в твоєму житті буде більше приводів усміхатись і менше — приводів хвилюватись. Люблю тебе.
- Іване, з іменинами! Нехай ангел-хоронитель дає тобі сили в складні дні і радість — у прості. Все буде добре.
- Ваню, зі святом! Бажаю тобі тепла, підтримки рідних і щоб серце завжди було спокійним. Обіймаю міцно.
Привітання з Днем ангела Івана українською
***
З днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
З іменинами, Іване!
Хай щастить тобі у всьому,
Радість йде твоєю домівкою,
Ангел хай тебе оберігає,
І удачу посилає!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
Привітання з Днем ангела Івана картинки
Привітання з Днем ангела Івана своїми словами / Фото Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Івана картинки / Фото Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Івана привітання/ Фото Колаж 24 Каналу
До речі, у нас є ще одна добірка привітань з Днем ангела Івана – там більше теплих, коротких і душевних побажань. Тож можна не зупинятися на одному "Здоров’я, щастя, всього найкращого" і знайти слова, які справді підійдуть саме вашому Івану.